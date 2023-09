Mesures post-séisme: réunion ce jeudi au Parlement

Par LeSiteinfo avec MAP

La commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants et celle des finances, de la planification et du développement régional à la Chambre des conseillers tiendront vendredi une réunion conjointe, consacrée au suivi des mesures et actions gouvernementales visant à faire face aux effets du récent séisme qui a frappé plusieurs provinces du Royaume.

Selon un communiqué des deux chambres du Parlement, cette réunion, qui intervient en application des dispositions de l’article 68 de la Constitution, connaîtra la participation du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, ainsi que du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement.

Cette réunion se tiendra à 15h à la « Salle marocaine » au siège de la Chambre des représentants, conclut le communiqué.

S.L.