Séisme dans la région de Marrakech: le vrai du faux

Par LeSiteinfo avec MAP

Le séisme qui a frappé la province d’Al Haouz le vendredi 08 septembre fait l’objet de plusieurs Fake news. La MAP fait le tri entre intox et informations vraies :

– Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un échange peu cordial entre un élu et un agent d’autorité, soi-disant au sujet de la coordination liée aux opérations de sauvetage et d’assistance. FAUX. Les recoupements techniques et spatio-temporels effectués par la MAP concluent qu’il s’agit d’une vidéo datant de décembre 2020, en pleine pandémie du covid-19. D’autant qu’au cours de l’échange, l’agent d’autorité a évoqué l’état d’urgence, alors décrété pour enrayer le coronavirus.

– Des agents de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) seraient intervenus quelques jours suivant le séisme pour procéder à la suspension du courant électrique et au débranchement des compteurs de plusieurs domiciles situés dans le douar Ighris, relevant de la commune Moulay Brahim, selon une vidéo partagée sur la toile. FAUX.

Contactées par la MAP, les autorités locales ont précisé qu’il s’agit d’une intervention opérée le lundi 11 courant dans le cadre de travaux de maintenance et de raccordement au réseau électrique qui nécessitaient, en amont, des coupures provisoires du courant électrique.

Des agents d’autorité étaient intervenus pour rassurer les populations sur l’objectif des travaux et leur en expliquer le processus et le planning. Il ne s’agit donc point de suspension de l’alimentation en courant électrique au niveau des localités en question, comme allégué dans la séquence vidéo.

– Des vidéos et audios, enregistrés le lendemain du séisme d’Al Haouz et alléguant la persistance de l’enclavement et la non-assistance de certains villages quelques heures seulement après la catastrophe, continuent d’être relayées, de bonne ou de mauvaise foi sur la toile, en les présentant comme étant d’actualité. FAUX.

En exemple, un enregistrement audio enregistré par une enseignante, alerte sur l’enclavement du Douar Lgelman et le non hébergement de ses sinistrés. L’audio prétend également que les aides n’ont pas été acheminées à certains douars de la commune Imindounit où les autorités y seraient toujours absents. FAUX.

Ces allégations sont foncièrement infondées, dans la mesure où il a été procédé à l’installation de tentes et à la distribution des aides au niveau des douars et localités en question, grâce à la contribution des différents corps mobilisés à cet effet.

S.L