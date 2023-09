Gad Elmaleh: «Ma mission est d’aider mon pays» (VIDEO)

Gad Elmaleh était invité ce samedi sur le plateau de l’émission c l’Hebdo, sur France 5, une semaine après le séisme qui a frappé plusieurs provinces du Maroc.

Entre autres questions, l’humoriste français a été interrogé sur les tensions entre le Maroc et la France.

“Je pense qu’on devrait plus s’inspirer de la solidarité marocaine que de recevoir des leçons sur comment vivre. Je ne suis pas en colère, mais je crois que l’heure n’est pas au débat. Et j’entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter”, s’est insurgé Gad.

Et d’ajouter: « Je ne suis pas Franco-Marocain. Je suis immigré en France et je suis Marocain. J’aime la France profondément comme un immigré aime la France et comme beaucoup d’immigrés aiment la France et la respectent».

« Est-ce que vous vous sentez tiraillé ?», lui a ainsi lancé l’animatrice. «Mais je ne suis pas diplomate. Je ne me sens pas du tout tiraillé. Aujourd’hui, ma mission est d’aider mon pays. Le reste ne me regarde pas», a-t-il tranché.

Gad El Maleh a par ailleurs réitéré son appel aux dons aux victimes du tremblement de terre.

H.M.