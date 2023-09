Enseignants tués dans le séisme: le bilan du ministère

Le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports a annoncé le décès de sept enseignants, quatre hommes et trois femmes, dans le terrible séisme qui a frappé plusieurs provinces du Maroc. 39 autres ont également été blessés à des degrés différents.

Le département de Chakib Benmoussa a aussi précisé que 530 établissements scolaires, dont 55 internats, ont enregistré d’importants dégâts matériels.

Rappelons que le ministère avait annoncé la suspension de la scolarité dans les communes rurales et les douars les plus touchés par le séisme d’Al Haouz, à compter du lundi 11 septembre, et son maintien dans les autres régions.

En coordination avec les autorités locales, il a été décidé de suspendre la scolarité dans les communes rurales et les douars les plus touchées relevant des provinces d’Al Haouz, de Chichaoua, de Taroudant (totalisant 42 communes, selon le dernier recensement à ce jour) à compter du lundi, tout en œuvrant à prévoir des modes d’enseignement et logistiques locaux adéquats afin de garantir la continuité pédagogique pour les élèves concernées au cours des prochains jours, précise un communiqué du ministère.

En ce qui concerne les établissement scolaires impactés au niveau des autres zones et ne pouvant pas accueillir les élèves, en raison des dégâts enregistrés, des formules pédagogiques adaptées seront employées afin de garantir la continuité pédagogique des élèves, y compris le recours à des établissements scolaires à proximité, tout en garantissant une communication permanente avec les parents et les tuteurs et l’ensemble des intervenants, souligne la même source.

