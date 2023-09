Fonds 126 : Cosumar fait une contribution de 25 millions de dirhams

Face à la tragédie qui a frappé la région d’Al Haouz le 8 septembre, le Groupe COSUMAR s’inscrit dans l’élan de solidarité nationale et apporte une contribution financière de 25 millions de dirhams au Fonds spécial de gestion des effets du tremblement de terre créé sur Hautes Instructions Royales.

Au-delà de cet engagement financier, et dès les premières heures qui ont suivi cette catastrophe naturelle, COSUMAR a contribué à l’acheminement de denrées alimentaires essentielles sur les lieux touchés par le séisme apportant une première réponse aux besoins urgents des victimes et procédé à l’achat et distribution de tentes équipées pour la mise en place de refuges temporaires pour les familles sinistrées.

COSUMAR a également mobilisé l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs dans tous les sites de production pour rassembler une multitude d’articles essentiels : sacs de couchage, matelas, couvertures, systèmes d’éclairage autonomes, vêtements chauds, articles d’hygiène et denrées alimentaires.

Face à l’urgence médicale, COSUMAR a également lancé une campagne interne mobilisant les équipes à faire don de sang.