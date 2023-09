Séisme dans la région de Marrakech: les provinces du sud se mobilisent (VIDEO)

L’élan de solidarité inédit, exemplaire et effectif envers les populations touchées par le séisme d’Al Haouz se poursuit à un rythme soutenu, avec l’arrivée, jeudi tôt dans la matinée à Marrakech, d’une caravane de solidarité en provenance des provinces du Sud du Royaume, offrant ainsi, l’une des plus belles illustrations d’une collectivité nationale soudée, sous la conduite sage et éclairée du roi Mohammed VI.

Pas moins de quatre-vingt camions -remorques et semi-remorques- remplis de denrées alimentaires et d’aides humanitaires (tentes, matelas, couvertures, vêtements…), formant une chaîne vertueuse de solidarité et d’empathie, a emprunté la route de « l’espoir et de l’optimisme » en provenance des villes de Laâyoune, Boujdour, Smara et Tarfaya, en direction de Marrakech, avec comme seul mot d’ordre : montrer au monde que quelles que soient les circonstances et face aux rudes épreuves, le Maroc, fière de son Roi et de ses forces vives, demeurera à jamais uni et solidaire du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.

S.L.