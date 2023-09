Nouvelle secousse de magnitude 4,8 au Moyen Atlas ce jeudi matin

Les zones touchées par le séisme dévastateur de la semaine dernière à Al Haouz ont connu l’enregistrement d’un nouveau séisme ce jeudi matin, de magnitude 4,8 sur l’échelle de Richter.

Nasser Jebbour, directeur de l’Institut national de géophysique, a déclaré dans une déclaration à Le Site info que ce séisme a frappé le douar d’Ighil et qu’il a été ressenti par les citoyens de plusieurs villes dont Marrakech, Taroudant et Agadir.

Le dernier bilan actualisé du séisme qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le 8 septembre, fait état de 2.946 morts et de 5.674 blessés jusqu’à 19H00 de ce mercredi. La secousse a fait 1.684 morts dans la province d’Al Haouz et 980 dans la province de Taroudant, ajoutant que parmi les morts, que Dieu les entoure de sa sainte miséricorde et les accueille dans Son vaste paradis, 2.944 ont été enterrés.

Aucun nouveau décès n’a été signalé dans les autres provinces et préfectures concernées, ajoute la même source.