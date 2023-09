Séisme d’Al Haouz: le mea culpa d’Emmanuel Macron (VIDEO)

Suite au terrible séisme qui a frappé, vendredi dernier, plusieurs provinces du Maroc, Emmanuel Macron a adressé un message aux Marocains pour leur exprimer son soutien.

«La France a été bouleversée après ce qui s’est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés… La France est solidaire et se tient à vos côtés», a assuré le président français.

Macron a également évoqué la polémique liée à l’aide humanitaire proposée par la France. «J’ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n’ont pas lieu d’être. Nous avons la possibilité d’apporter une aide humanitaire directe. Mais c’est évidemment au roi Mohammed VI et au gouvernement du Maroc de manière pleinement souveraine d’organiser l’aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : «Je souhaiterai que toutes les polémiques qui viennent diviser et compliquer les choses dans ce moment si tragique puissent se taire par respect pour toutes et tous. Nous sommes à vos côtés aujourd’hui, en finançant des associations qui interviennent depuis le premier jour sur le terrain et nous continuerons de le faire. Je les verrai d’ailleurs moi-même dans quelques jours et nous serons là dans la durée sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l’aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considèreront que nous sommes utiles »

H.M.