Le tremblement de terre qui a frappé plusieurs régions du Maroc, vendredi soir a fait réagir les pays voisins. Ce samedi, la télévision algérienne a lancé un communiqué afin de présenter ses condoléances.

« L’Algérie présente ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie aux familles des victimes et au peuple marocain frère », rapporte le communiqué de presse.

Plus d’infos à venir…