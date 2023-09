Casablanca-Settat : Chakib Benmoussa supervise la rentrée scolaire dans plusieurs établissements

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a supervisé, lundi, le déroulement de la rentrée scolaire 2023/2024 dans plusieurs établissements scolaires relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) Casablanca-Settat.

Ces visites interviennent dans le cadre de la forte dynamique que connaît le système éducatif avec la mise en œuvre des projets de la feuille de route 2022/2026 pour une école publique de qualité pour tous ambitionnant d’élever le niveau des apprentissages fondamentaux des élèves et de réduire les taux de déperdition scolaire.

Ainsi, le ministre s’est rendu dans deux établissements d’enseignement relevant de la direction provinciale de l’Education nationale de Benslimane.

Lors de la première étape de cette visite, le ministre a visité le collège 18 Novembre à la commune de Mellila, relevant de la direction provinciale de Benslimane, constatant à cette occasion la présence des élèves dans les salles de classe pour le début de la nouvelle année scolaire, tous animés par un grand enthousiasme et une volonté déterminée d’apprendre et de réaliser leurs rêves et leurs aspirations futures.

M. Benmoussa a également inspecté les installations de cet établissement, qui a bénéficié du programme des classes numériques et du soutien aux langues, créant ainsi des conditions propices à la réussite scolaire et à l’amélioration de l’apprentissage, en particulier en ce qui concerne l’enseignement des matières scientifiques grâce à l’utilisation de moyens numériques.

La deuxième étape a concerné l’école primaire Abdullah Ganoun à Bouznika, où le ministre a pu constater le début des cours de tous les niveaux, de l’enseignement préscolaire à l’enseignement primaire.

Le ministre a également inspecté le déroulement du premier jour de l’école pour les enfants de l’enseignement préscolaire, une étape importante dans l’ouverture des enfants et leur préparation à une scolarité réussie, puisque le ministère s’engage à garantir une éducation préscolaire gratuite, de qualité et accessible à tous.

M. Benmoussa a aussi visité les installations de cet établissement qui a bénéficié du programme de réhabilitation, dans le cadre des efforts du ministère visant à réhabiliter, entretenir et agrandir les établissements existants. A cet effet, de nouvelles classes ont été construites, reliées aux réseaux d’eau et d’électricité et équipées du matériel didactique nécessaire.

Dans une déclaration à la presse, M. Benmoussa a expliqué que cette visite dans la région de Benslimane vise à marquer le début de l’année scolaire 2023/2024, qui verra l’inscription d’environ 8 millions d’élèves dans les trois niveaux (primaire, collège et lycée), notant ainsi que près d’un million d’enfants rejoindront l’enseignement préscolaire.

Il a souligné que les parties prenantes ont déployé d’énormes efforts pour préparer et réussir la rentrée scolaire de cette année, ajoutant qu’environ 237 nouvelles institutions ont été construites au niveau national, avec l’expansion et l’ajout d’environ 2.500 nouvelles salles de classe, ainsi que la rénovation d’un grand nombre d’autres établissements.

Les efforts ont également été mis en avant au niveau des programmes d’études afin de faciliter le processus d’apprentissage pour les élèves, a fait savoir le ministre, soutenant que cela inclut aussi l’amélioration des activités extrascolaires liées à l’apprentissage, et ce en consultation avec le corps professoral, les familles, les tuteurs, ainsi que tous les partenaires et parties prenantes impliqués dans le processus éducatif, dans le but de garantir le succès de la rentrée scolaire.

Pour sa part, Asmae Haidi, directrice provinciale de l’Éducation nationale à Benslimane, a soutenu que la rentrée scolaire 2023/2024 se caractérise par l’adoption d’équipements modernes dans plusieurs établissements, notamment l’utilisation de méthodes d’enseignement avec des équipements numériques pour garantir une bonne acquisition des connaissances pour les élèves.

Elle a fait remarquer que la plupart des établissements ont connu une avancée significative en préparation de la nouvelle année scolaire, afin de respecter les délais fixés par le ministère.

Ces visites ont également été l’occasion de rencontrer le personnel éducatif et administratif de ces établissements et de mettre en lumière les principaux projets entrepris par le ministère pour améliorer la qualité à tous les niveaux, renforcer les performances du système éducatif et restaurer la confiance dans l’école publique.

L’engagement sérieux et responsable ainsi que la possession de projets de réforme à tous les niveaux sont considérés comme des leviers importants pour apporter la transformation globale souhaitée et l’impact attendu au sein des salles de classe.

Cette année scolaire marque la poursuite de la mise en œuvre des programmes de réforme éducative de la feuille de route 2022-2026, qui seront activés dès la rentrée scolaire actuelle, en adoptant le cadre opérationnel 2023-2024.

Ce cadre propose des projets structurants et intégrés visant à améliorer les compétences de base, à améliorer le modèle éducatif, à augmenter l’efficacité du système éducatif, à renforcer et à consolider l’enseignement des langues amazighe et anglaise progressivement, à étendre l’éducation préscolaire, à poursuivre les efforts contre la déperdition scolaire, à mettre en place un plan intégré et complet de formation de base et de formation continue pour les enseignants, et à améliorer les espaces éducatifs des établissements scolaires afin d’assurer une réussite scolaire exceptionnelle.