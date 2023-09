Bab Sebta: Saisie de 40 kg de haschich et d’une importante somme en devises

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la douane et de la police au point de passage de Bab Sebta ont mis en échec une tentative de trafic de 40 kg de chira et de plus de 87.000 euros lors de deux opérations distinctes, a-t-on appris lundi de source douanière.

Lors d’une opération de contrôle conjointe, les éléments de la douane, en collaboration avec la police, ont saisi, aux premières heures de lundi, cette quantité de drogue, qui était soigneusement dissimulée dans une plusieurs cachettes aménagées et dans le tableau de bord d’un véhicule immatriculé en Espagne, conduit par un ressortissant espagnol, qui s’apprêtait à quitter le territoire national, a précisé la même source.

Le mis en cause a été remis à la police judiciaire pour approfondir l’enquête sur cette affaire, sous la supervision du parquet compétent.

Lors d’une seconde opération effectuée dimanche soir, les éléments de la douane au point de contrôle des véhicules à l’import ont saisi 87.840 euros lors d’une fouille minutieuse à laquelle a été soumis un véhicule immatriculé en France, conduit par un ressortissant français, qui tentait d’introduire cette somme sur le territoire nationale sans disposer d’une autorisation auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Cette somme était dissimulée dans des draps sous une planche en bois au niveau du coffre du véhicule, ainsi que dans les vêtements et bagages personnels du conducteur, notant que le mis en cause a été remis à la police de Bab Sebta pour approfondir l’enquête sur cette affaire, en exécution des instructions du parquet.