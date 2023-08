L’actrice Bouchra Ahrich endeuillée

L’actrice marocaine Bouchra Ahrich a annoncé, via son compte officiel Instagram, le décès de son frère, samedi 26 août 2023.

« Mon frère Soufiane a rejoint son Seigneur ce soir. Que Dieu l’accueille chez Lui avec les pieux! », a écrit l’artiste en arabe.

Bouchra Ahrich a aussi ajouté, concernant son deuil, ces deux Sourates du Saint Coran, souvent évoquées dans de telles tristes circonstances: « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. Ô toi, âme apaisée, retourne chez ton Seigneur satisfaite et agréée et entre parmi Mes créatures et entre dans Mon paradis.L’Eternité est à Dieu! ».

M.R.