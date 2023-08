Ittihad de Tanger : vers une prolongation de contrat pour Mouhsine Moutouali ?

Des sources concordantes ont révélé que l’international marocain, Mouhsine Moutouali, a pris sa décision concernant sa prochaine destination footballistique.

Ainsi, Le Site info a appris que le président de l’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT), Mohamed Cherkaoui, a réussi à convaincre Moutouali de rester au sein de l’effectif de l’équipe de la capitale du Détroit.

Les mêmes sources ont précisé que la proposition de l’IRT au footballeur, évoluant au poste d’attaquant, consiste à la prolongation d’une année supplémentaire de son contrat, tout en gardant le brassard de capitaine de l’équipe tangéroise.

Rappelons que le président du Raja de Casablanca, Mohamed Boudrika, avait précédemment proposé le retour de Mohsine Moutouali dans les rangs de l’équipe des Verts à l’entraîneur allemand, Josef Zinnbauer. Toutefois, ce dernier n’a pas été enthousiasmé par cette idée.

Quant à Moutouali, il a participé de beaucoup à ce que l’IRT garde sa place au sein des équipes de la Botola Pro. De même que footballeur a récemment été vu à la séance d’entraînement des joueurs de l’IRT, mais sans y participer, se contenant seulement de saluer amicalement ses coéquipiers.

D’un autre côté, l’IRT a récemment prolongé les contrats des deux frères Reda et Nabil Jaadi et des deux Algériens Walid Benchrifa et Gaya Merbah. Comme il a été aussi procédé au prolongement du contrat de Zouhair El Ouassli.

