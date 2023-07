Appel à arrêter la culture de la pastèque au Maroc

La députée Hind Rtel Bennani, du groupe du Parti de la Justice et du Développement à la Chambre des représentants, a affirmé que le Maroc a connu en 2022 et en 2023 les pires vagues de sécheresse depuis quatre décennies et que la situation pourrait empirer pendant les prochaines années.

Et dans une question écrite adressée au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, la députée PJDiste a précisé que les prévisions indiquent une baisse de la pluviométrie et une hausse annuelle des températures avec la baisse du taux de remplissage des barrages. Malgré tout cela, la culture de la pastèque perdure et les exportations ont augmenté de 44.000 tonnes annuellement, a ajouté Hind Rtel Bennani, tout en précisant que la culture de la pastèque nécessite une consommation importante en ressource hydrique et contribue à l’érosion du sol.

Aussi, la députée du parti islamiste s’est-elle interrogée sur les mesures que compte prendre le ministère de tutelle afin de mettre un arrêt à la culture de la pastèque, car la crise hydrique a pris beaucoup d’ampleur, et sur les mesures à même de limiter l’exportation de la pastèque en vue d’éviter que la situation n’empire davantage.

L.A.