Agadir: des tentes noires plantées sur une plage alertent les autorités

Les réseaux sociaux ont publié et largement partagé, ce mercredi 26 juillet, la photo de deux grandes tentes noires en plastique, dressés laidement sur la belle de la plage Anza, au nord de la capitale du Souss, la célèbre ville touristique d’Agadir.

Cette scène laide et désagréable a énormément suscité la surprise incompréhensible et fâcheuse des citoyens. Et selon une source de Le Site info, il s’agit du fait d’un individu qui a osé planter ces deux grandes tentes noires et laides sur le sable de la plage, afin que les membres de sa famille et lui-même y passent quelques jours de détente et de vacances au bord de mer.

Heureusement que les autorités n’ont point tardé à enlever ces deux « machins » hideux qui ont enlaidi fortement l’esthétique de cette belle plage Anza, si réputée pour les estivants locaux, nationaux et étrangers.

De leur côté, les utilisateurs de différents réseaux sociaux ont interagi avec cette photo, montrant ces deux tentes noires, en exprimant leur colère et leur désapprobation vis-à-vis de cette vile action, ternissant aussi bien la beauté de la plage que l’esthétique de la capitale du Souss.

Larbi Alaoui