Été : la police redouble de vigilance

Vols, abus et autres atteintes à la personne, sont autant de délits mineurs qui gâchent le plaisir de passer des vacances en toute sérénité. Au niveau de la province d’El Jadida, les efforts des services de police sont déployés de sorte à assurer aux estivants des vacances sans incidences.

Se ressourcer, se détendre sont les besoins viscéraux pendant les vacances. Tous les ingrédients doivent être réunis pour que cette période se déroule dans les meilleures conditions, car se faire berner ou contrarier peut gâcher ces moments de plaisir. Pour qu’aucun désagrément ne puisse venir perturber les estivants aussi bien sur les plages que dans les recoins de la ville, la préfecture de police d’El Jadida ne fait pas dans la demi-mesure.

Les différents services sont mobilisés, jour et nuit, pour assurer la sécurité aussi bien des vacanciers que des riverains. Il faut signaler que le dispositif de sécurité est déployé tout au long de l’année, lequel est amené à se renforcer durant la période estivale. Mais ce n’est pas le fruit du hasard si la ville bénéficie d’un très faible taux de criminalité, notamment au niveau des crimes aggravés.

Le secret réside dans la prévention; Ce qui permet aux services de police d’avoir une longueur d’avance. A noter également qu’El Jadida enregistre zéro vol de voiture.

Barrage à l’entrée

Pour parvenir à maintenir cette sécurité au sein de la ville et des environs, la préfecture de police opte pour un plan minitieux. En effet, la stratégie déployée consiste à contrôler les points d’accès à la ville. Ainsi, tout commence à partir du barrage judiciaire, selon le jargon de la police. Ce dernier comprend un officier de police, un élément de la circulation et un élément, communément appelé «goutte à goutte». «Le contrôle des personnes et des véhicules s’effectue de façon permanente, soit 24 h/24. Cela consiste essentiellement à contrôler les véhicules suspects. D’ailleurs, la présence de la police judiciaire est cruciale, car elle se charge de ficher le véhicule mais également des personnes. Et cela ne se limite pas au conducteur. De par notre expérience sur le terrain, nous savons pertinemment que le suspect ne prend jamais le volant, c’est pour cette raison que tous les passagers sont contrôlés», relate Mounir Tibari, commissaire divisionnaire.

La bronzette assurée

La sécurité est également renforcée au niveau des accès à la plage. Une brigade équestre effectue des rondes sur le sable, laquelle est appuyée par une patrouille fixe, un élément de la circulation ainsi qu’une brigade de quads qui fait le va-et-vient. Une brigade moto mobile (BMM) est également présente. Elle a pour principale mission de combattre la criminalité. En cas de signalisation d’un incident, elle est la première à intervenir sur les lieux. «La brigade équestre est mobilisée pour pouvoir accéder aux endroits inaccessibles pour un véhicule ou encore une moto, ce qui permet à nos services de cerner tout le périmètre», souligne le commissaire.

A noter qu’il existe deux brigades de motos, la BMM et la brigade mobile de circulation routière (BMCR). Pour la brigade des quads, elle assure la surveillance jusqu’à minuit. Ces brigades relèvent des arrondissements, lesquels assurent eux-mêmes un contrôle sur place. En termes de répartition territoriale, il existe 6 arrondissements de police qui comprennent le service des accidents de la circulation. Hiérarchiquement parlant, l’ensemble de ces brigades et services opèrent sous la houlette du commissaire central du corps urbain.

Des visites en toute sérénité

Assurer la sécurité des touristes est également primordial. En effet, sur les sites touristiques de la ville, notamment à la Cité portugaise, un monument très fréquenté par les touristes, la brigade touristique ne décroche pas 24h/24. Cette dernière accompagne les touristes tout au long de leur visite sur place. Elle assure également la sécurité lors des tournages de films dans les endroits historiques. Pour une meilleure visibilité, cette brigade bénéficie du soutien d’une patrouille d’agents de police. «Il est important que le touriste se sente en sécurité durant sa visite. Nous faisons en sorte qu’il ne soit pas gêné par des mendiants, par exemple. D’ailleurs, depuis que la brigade a été créée en 2006, aucun incident n’a été constaté à ce jour», précise le responsable de la brigade touristique. A titre indicatif, il existe un centre de proximité sur place.

Une balade sans crainte

Parmi les désagréments qui peuvent perturber les estivants, le service de parking. Pour mettre un terme aux abus, les services ont mené une campagne acharnée contre les faux gardiens. Un contrôle spécial est mené pour s’assurer de l’authenticité des contrats conclus avec les partenaires du Conseil municipal. Toutefois, El Jadida n’est pas uniquement une destination balnéaire pour la journée, c’est également une ville nocturne. La route de Sidi Bouzid, est, paraît-il, noire de monde à partir de 18 heures.

Certes, la brigade de secours ne désemplit pas jour et nuit, mais à partir de cette heure-ci, la sécurité sur place est renforcée par la présence de la patrouille BMCR, des éléments civils et des brigades équestre et quad. C’est dire que les services de police ne badinent pas avec la sécurité. «Le fait que des agents de police et notamment de la police judiciaire soient visibles sur la place publique dissuade en quelque sorte les malfrats de peur de se faire prendre. Et c’est ce qui nous permet de réduire le taux de criminalité. La prévention reste le maître-mot», insiste Mustapha Rahman, commissaire divisionnaire et chef de service de la Police judiciaire d’El Jadida.

Maryam Ouazani / Les Inspirations ÉCO