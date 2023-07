Les confrères de Omar Salim s’expriment pendant ses obsèques (VIDEO)

Les obsèques de Feu Omar Salim ont eu lieu, mercredi 18 juillet dans l’après-midi, à Casablanca, en présence des membres de sa famille, ses proches, ses amis et ses confrères de la chaîne nationale 2M.

Parmi ces derniers, rendant un hommage posthume au défunt, ce grand journaliste et présentateur JT, l’ancien rédacteur en chef du service sport sur 2M, Mohamed Fatih a déclaré à Le Site info que le nom de Omar Salim reste lié à la deuxième chaîne nationale, bien qu’il ait commencé sa carrière au sein de Médi 1 TV.

« Il s’est fait connaître au niveau de la station radio où il avait commencé à travailler en 1980 », a souligné Mohamed Fatih. Tout en précisant que Omar Salim avait rejoint 2M et a présenté la première émission sportive en langue française, succédant ainsi au journaliste sportif Abdellatif Chraibi. Et de poursuivre que cette émission présentée par Omar Salim a eu un très grand succès auprès des téléspectateurs, grâce au style particulier et inégalable du défunt journaliste.

Mohamed Fatih a également tenu à affirmer que Omar Salim est le modèle exemplaire et la perle rare recherchés par les médias audiovisuels, surtout s’agissant du domaine télévisuel. Aussi, après cette première émission sportive, plusieurs postes et missions ont-ils été confiés à Omar Salim au sein de la chaîne de Ain Sebaâ. Ainsi, il est devenu présentateur du JT en langue française, mission qu’il a entièrement et brillamment réussie à accomplir, selon les témoignages de tout le monde.

Le regretté grand journaliste qu’était Omar Salim avait également réussi, avec brio, à présenter aussi bien des émissions sportives et les JT, ainsi que des émissions politiques, avec compétence avérée et un admirable professionnalisme, a encore ajouté Mohamed Fatih.

