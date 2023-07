Armement : le Maroc fait de nouvelles acquisitions d’Israël

Le Maroc continue de renforcer son arsenal militaire, avec une récente acquisition de drones « SpyX » à hautes capacités de combat. En effet, le Maroc a obtenu un nombre important de drones de combat qu’il a acquis d’Israël, un pays qui dispose de compétences modernes, notamment en matière de manœuvre et de combat offensif à basse altitude.

On s’attend à ce que l’armée marocaine présente ces avions lorsque la société israélienne « BlueBird » aura fini de les développer, quelques semaines seulement avant qu’ils ne soient présentés au salon de l’aviation à Paris.

Selon le site espagnol « Info Defensa » spécialisé dans les industries de la défense, le PDG de « BlueBird Aero Systems », Ronen Nadery, a déclaré que les nouveaux systèmes « SpyX » constituaient un tournant dans le domaine des plates-formes aériennes militaires sans pilote, ajoutant qu’ils sont fiers de présenter ce système disposant d’une technologie de pointe avec une innovation inégalée.

La même source a indiqué qu’il ne s’agit pas du premier achat par le Maroc, car le pays a déjà obtenu plus de 150 systèmes d’Israël, notamment les drones sans pilotes « Harop » et « 900 Hermes » et « Heron TP », leur fonction sera la surveillance et l’attaque le long des terres du Sahara marocain. Classé drone suicide, le SpyX a une autonomie de 50 kilomètres, un temps de vol de 90 minutes, il est aussi équipé d’un moteur 100% électrique.