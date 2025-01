Armement: le Maroc reçoit un premier lot d’hélicoptères Apache AH-64E (PHOTO)

Les Forces Armées Royales marocaines ont reçu le premier lot d’hélicoptères Apache AH-64E, dans le cadre de l’accord signé, il y a quelques années, entre le Maroc et les Etats-Unis.

Auparavant, la société américaine Boeing avait annoncé le lancement de la fabrication de 24 hélicoptères Apache AH-64E, destinés aux FAR. Des médias américains avaient alors rapporté que les hélicoptères Apache, acquis par le Maroc, étaient en phase de production, précisant que leur livraison était prévue pour 2024.

Ils indiquaient également que la fabrication du premier hélicoptère destiné au Royaume avait été entamée à l’usine Boeing Mesa, dans l’Arizona.

L’Apache AH-64E est un hélicoptère d’attaque moderne conçu par Boeing, reconnu pour sa puissance de feu, sa technologie avancée et ses performances exceptionnelles. Ce modèle est la version la plus récente et améliorée de l’AH-64 Apache, utilisé par de nombreuses armées à travers le monde.

L’AH-64E se distingue par un armement impressionnant, comprenant un canon M230 de 30 mm, des missiles guidés Hellfire, des roquettes Hydra et des missiles air-air tels que les Stinger ou Sidewinder. Grâce à ces équipements, il est capable d’engager des cibles terrestres et aériennes avec une grande précision.

Doté du radar Longbow, l’AH-64E peut détecter, identifier et engager plusieurs cibles simultanément, même dans des conditions météorologiques défavorables ou en pleine nuit. Son système de vision thermique et ses capteurs avancés lui permettent d’opérer efficacement sur tous types de terrains.

Grâce à ses moteurs performants, l’AH-64E peut atteindre une vitesse de 300 km/h et évoluer à basse altitude pour éviter les radars ennemis. Il est conçu pour être extrêmement maniable et réactif, ce qui lui permet d’effectuer des missions de reconnaissance, d’escorte et d’attaque avec une grande efficacité.

Avec ses capacités avancées, l’AH-64E représente une véritable révolution dans les opérations militaires modernes. Il est utilisé par plusieurs grandes puissances militaires, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde.

H.M.