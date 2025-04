Armement : le Maroc renforce son armada

Le Maroc a récemment conclu un nouvel accord d’armement avec les États-Unis, portant sur l’acquisition de 25 avions de chasse de dernière génération de type F-16V Block 72 et la modernisation de 23 appareils plus anciens du type F-16C/D Block 52 afin de les adapter aux standards actuels.

Selon le site Defense Arabia, la valeur de cet accord signé avec les États-Unis s’élève à environ 4,8 milliards de dollars. Ces avions seront équipés du radar moderne AN/APG-83 AESA et du système de guerre électronique AN/ALQ-254(V1) Viper Shield, conférant à l’armée de l’air des capacités avancées en matière de détection, de brouillage et d’autoprotection. Les avions intégreront également des systèmes informatiques de combat de pointe, renforçant ainsi l’efficacité des opérations aériennes.

Toujours selon la même source, l’accord ne se limite pas aux avions, mais inclut également un ensemble complet d’armements, comprenant des missiles air-air AIM-120 AMRAAM, des missiles air-sol tels que les AGM-88 HARM et AGM-154 JSOW, et des bombes de précision JDAM et Paveway.

