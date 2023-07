Ain Diab: l’état déplorable de la corniche indigne la Toile (PHOTOS)

Il est regrettable, qu’en cette saison estivale caniculaire, que les belles et célèbres plage et corniche de Ain Diab et ses alentours soient devenus dans un tel état déplorable.

Destination préférée des Bidaouis, ainsi que d’autres vacanciers nationaux et étrangers, la corniche de Ain Diab a perdu de sa splendeur et de sa propreté d’antan et ressemble beaucoup plus à un dépotoir, jonché d’ordures, de déchets et autres détritus.

De ce fait, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont fortement critiqué cette situation désastreuse, qui écorne grandement l’esthétique et l’image de la capitale économique du Royaume.

Ainsi, un internaute a commenté avec tristesse de récentes photos de la plage, publiées et largement partagées sur la Toile, et a exprimé son regret de constater ce qu’il est advenu de cette si belle station balnéaire, si prisée par les Casablancais, en particulier, et des Marocains et des touristes étrangers, en général.

D’autres citoyens, de leur côté, ont appelé les estivants qui fréquentent la plage de Ain Diab à faire preuve de citoyenneté et de civisme et à participer efficacement en vue de garantir la propreté des lieux, qui reçoivent des milliers de personnes pendant chaque été que Dieu fait.

L.A.