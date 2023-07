Pétards de Achoura: appels à renforcer les contrôles

A l’approche de la célébration de la fête populaire de Achoura, de nombreux citoyens ont appelé les autorités sécuritaires à effectuer un contrôle strict dans le but d’interdire la vente des pétards et des feux d’artifice.

Et à Casablanca, les habitants se sont plaints du vacarme assourdissant causé par ces petites charges d’explosifs qui dérangent énormément les citoyens et les empêchent de jouir d’heures nocturnes tranquilles et paisibles.

A ce propos, un Casablancais a déclaré à Le Site info que des groupes d’enfants mineurs font exploser pétards et feux d’artifice jusqu’à une heure très tardive de la nuit. « Ce dont nous pâtissons énormément », s’est-il plaint.

Et de poursuivre qu’il ne s’agit pas seulement du bruit retentissant des pétards et des feux d’artifice, mais aussi de celui des instruments traditionnels de percussion et des airs cacophoniques de chants populaires entonnés toute la nuit.

« Nous ne sommes pas contre la célébration de la fête de Achoura, mais les choses ont dépassé les limites! », a souligné notre interlocuteur, tout en appelant à davantage de contrôle des points de vente des pétards et feux d’artifice et des marchés de leur commercialisation, en tenant à rappeler et à alerter sur la gêne occasionnée aux citoyens, ainsi qu’aux dangers et accidents graves que ces engins explosifs, loin d’être de simples jouets, engendrent parfois.

Larbi Alaoui