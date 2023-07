La mère de Thami Bennani s’exprime après le verdict de la justice

La mère du défunt jeune Thami Bennani a affirmé que la condamnation dont ont écopé, mercredi 12 juillet, les deux assassins de son cher fils n’est pas équitable.

Cependant, c’est la clé d’un nouveau combat qu’elle a l’intention d’entreprendre afin de la découverte du cadavre de la victime de cet odieux meurtre, a-t-elle souligné.

Et dans une déclaration à Le Site info, cette maman éplorée a regretté que la condamnation des deux mis en cause n’a pas mis fin à ses souffrances et à son instinct maternel et ce, car pendant de longues années, elle endure énormément à la recherche de la vérité, mais elle n’est pas encore parvenue, jusqu’à présent, où se trouve le cadavre de son fils, Thami Bennani.

De même qu’elle a assuré qu’il sera procédé au recours judiciaire de cette douloureuse affaire, afin d’en savoir davantage sur les circonstances exactes, durant l’appel, sachant que d’autres individus sont impliqués dans ce meurtre et qu’ils seront identifiés par la justice.

Notre interlocutrice a aussi ajouté que le verdict prononcé par le tribunal a trop tardé, mais il a fini, quand même, par confondre les accusés en confirmant leur application dans cet assassinat ignoble.

Rappelons que la chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Casablanca a condamné les deux principaux accusés à 20 ans de prison chacun après plusieurs mois de procès.

L.A.