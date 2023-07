BIO EXPRESS. Hatim Ben Ahmed était l’invité des ÉCO (VIDEO)

Hatim Ben Ahmed, était l’invité des ÉCO durant le mois de juin. Bio express.

Hatim Ben Ahmed, Managing partner, co-fondateur de Mediterrania Capital et président de l’AMIC, a 43 ans et père de deux enfants. Il opère dans le secteur du private-equity depuis une quinzaine d’années. Lauréat d’une école d’ingénieur, il a fait ses débuts en France dans une banque d’affaires et dans l’audit, pour rentrer au bercail en 2008 afin d’exercer dans l’industrie du capital-investissement. Entre 2008 et 2012, il a démarré dans une banque d’affaires espagnole qui investissait en Afrique du nord qu’il a quittée 4 ans après pour se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat en créant Mediterrania Capital Partners avec trois autres collègues. Aujourd’hui, la firme compte à son actif 4 bureaux, basés à Casablanca, Le Caire, Abidjan et Malte.