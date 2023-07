Les collectivités territoriales tiennent une nouvelle grève

La Fédération nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales a décidé de faire grève, au niveau national, ce mercredi 5 juillet 2023. Et ce, en protestation à l’encontre du retard concernant le dialogue social et du refus de répondre aux revendications justes des fonctionnaires du secteur.

Ainsi, le ministre de l’Intérieur a été appelé au retour à la table des négociations et à la réponse aux revendications justes et légitimes des fonctionnaires précités, en vue d’une situation professionnelle meilleure estimant à sa juste valeur la fonction publique territoriale.

Et également, rendant considération au rôle des ressources humaines au sein du secteur, améliorant la situation matérielle et morale de ces derniers et supprimant toutes sortes d’injustice, de discrimination et de préférence négative.

Auparavant, le Bureau national de la Fédération nationale des fonctionnaires des collectivités territoriale, membre de la Confédération démocratique du Travail (CDT), avait organisé une réunion dont l’ordre du jour avait été l’étude la situation déplorable et peu enviable, dont pâtissent les fonctionnaires des collectivités territoriales, en comparaison avec celle des fonctionnaires des autres secteurs.

L.A.