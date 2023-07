Digital : comment combler le déficit d’accompagnement des étudiants?

Le déficit d’accompagnement des étudiants au Maroc est patent alors que les cabinets et les plateformes dédiés à l’orientation se multiplient. C’est dans ce contexte que le site en ligne Guide-metiers.ma est né.

C’est un constat amer. Il existe un déficit d’accompagnement des étudiants au Maroc. Manque de ressources humaines et matérielles dédiées à l’orientation et à l’accompagnement de cette catégorie de la population ou contraintes financières, les raisons sont diverses. Mais ces dernières années, les plateformes et cabinets, généralement composés de professionnels de l’orientation formés pour aider les étudiants à faire des choix éclairés, se multiplient. C’est dans ce contexte que la société spécialisée dans la conception de plateformes digitales pour la formation et l’employabilité des jeunes de 15 à 25 ans, YM Africa, a lancé, en février 2022, la 5e version de son outil d’orientation en ligne «Guide-metiers.ma». Destiné aux bacheliers, étudiants de l’enseignement supérieur, salariés, cadres et managers, le site Guide-metiers propose des «informations complètes» sur plus de 3.000 métiers au Maroc. Ces données vont du descriptif de poste, aux conditions d’accès ou à la rémunération, en passant par le parcours académique nécessaire ainsi que les listes des écoles et universités préparant au métier.

Dans la nouvelle version, le contenu est organisé en quatre grandes parties comprenant l’annuaire des métiers et celui des écoles avec plus de 200 établissements supérieurs. À cela, s’ajoutent les articles et conseils ainsi que les quizz. Selon les promoteurs, le site propose un accompagnement personnalisé aux utilisateurs souhaitant se renseigner sur les formations et les métiers dans le Royaume. Il s’agit de quatre conseillers en orientation, qui accompagnent chaque mois les 160.000 utilisateurs. Ce service d’orientation en ligne (qui est gratuit), est complété par des bilans de comportement et motivation (payants) pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin dans leur démarche d’orientation (bacheliers & étudiants) ou de réorientation (salariés et cadres). Guide-metiers.ma possède une large audience avec, chaque mois, quelque 160.000 utilisateurs connectés et plus de cinq millions de pages vues. Par ailleurs, 28 métiers sont consultés, en moyenne, lors de chaque visite.

Khadim Mbaye / Les Inspirations ÉCO