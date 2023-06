Abattage, hébergement… La directrice des abattoirs de Casablanca s’exprime (VIDEO)

La directrice des abattoirs de la capitale économique du Royaume a affirmé que la Société de développement local (SDL) « Casablanca Prestations » e t la commune urbaine offrent des services d’accueil et d’hébergement des têtes de bétail destinés au sacrifice religieux de l’Aïd Al-Adha, deux jours avant le jour de la fête.

A rappeler que lesdits abattoirs sont situés au Boulevard du 10 mars, au quartier de Sidi Othmane.

Et dans une déclaration à Le Site info, Houda Chichaoui a assuré que les abattoirs de Casablanca s’occupent de l’hébergement du bétail et de son abattage dans les conditions les meilleures, respectant strictement les normes d’hygiène préconisées dans de tels cas.

Et de préciser que les bêtes hébergées sont installées dans les étables des abattoirs, adaptées et sécurisées, avant leur abattage selon les normes précitées et leur remise aux citoyens.

Ceci, a également rappelé Houda Chichaoui, en contrepartie du paiement de 240 DH par tête de bétail, en sus des taxes fixées. Quant au prix de l’hébergement, il est de 24 DH par journée, a souligné la directrice des abattoirs de Casablanca.

L.A.