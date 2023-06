Mohamed Ouzzine s’adresse à beIN Sports à cause de Hafid Derradji

Le secrétaire général du Mouvement populaire (MP) a adressé une correspondance aux responsables de la chaîne sportive qatarie beIN Sports.

Dans sa correspondance, dont Le Site info a pris connaissance de la teneur, Mohamed Ouzzine a exprimé son regret en ce qui concerne ce qu’il a appelé « l’effronterie » des publications du commentateur sportif algérien, Hafid Derradji, sur les réseaux sociaux, dont essentiellement Twitter.

Et de souligner que ledit commentateur exploite sciemment sa popularité acquise au sein du réseau qatari des chaînes sportives de beIN Sports, afin de semer ses sentiments de jalousie maladive et de haine manifeste entre les peuples et les publics sportifs des pays arabes.

Le patron du parti de l’Epi a également écrit: « Le journaliste Hafid Derradji tire profit de ses publications et de ses déclarations très nombreuses, via les réseaux sociaux, où il s’attaque au Maroc, au peuple marocain et aux institutions du Royaume. De surcroît, il est même allé jusqu’à oser diffamer l’image et l’honneur des Marocaines! », a-t-il asséné et déploré.

De même qu’Ouzzine s’est dit grandement surpris du silence de beIN Sports concernant les agissements irresponsables de Derradji. « Lequel silence incite ce dernier à récidiver dans sa démarche hostile et comateuse, inacceptable à tous les degrés », a précisé le secrétaire général du Mouvement populaire. Celui-ci a toutefois ajouté qu’il ne pense point que la direction du réseau des chaînes de beIN Sports bénisse, d’une quelconque manière, les fautes graves perpétrées par le commentateur algérien.

Larbi Alaoui