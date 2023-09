CAN 2023: BeIn Sports privée de la transmission des matchs ?

BeIn Sports, réseau qatari de chaînes de télévision sportives, est fortement menacé d’être privé de la retransmission des rencontres de la Coupe africaine des Nations 2023. La raison en est que la Confédération africaine de football (CAF) compte mettre fin au contrat la liant à la chaîne.

Et à ce propos, le réseau de la British Broadcasting Corporation (BBC) a révélé que la CAF s’est adressée à ses avocats dans le but de résilier le contrat de douze ans, finissant normalement en 2028, et aussi de réclamer la somme de 80 millions de dollars au réseau qatari.

Cette décision de la CAF, a souligné la même source, est le résulte d’enfreintes avérées de BeIn Sports, jugées illogiques et inadmissibles. De même que l’instance continentale persiste à réclamer de BeIn Sports la somme d’argent précitée, considérant cela comme un droit légitime.

De leur côté, les responsables de BeIn Sports ont décidé de déposer une plainte judiciaire à l’encontre de la CAF si la crise actuelle n’est pas résolue à l’amiable. Insistant sur le maintien de l’accord entre les deux parties qui garantit le droit de retransmission de toutes les échéances footballistiques africaines, conformément aux clauses dudit accord.

