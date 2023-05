Aïd al-Adha au Maroc: combien coûteront les moutons importés ?

A l’approche de l’Aïd al-Adha, Mohamed Jebli a dévoilé les prix des moutons importés d’Espagne et de Roumanie.

Dans une déclaration à Le Site info, le président de la Fédération marocaine des acteurs de la filière élevage (FMAFE) a indiqué que le prix du kilo de ces ovins sera entre 55 et 60 dirhams, précisant que les prix des moutons locaux et ceux importés seront quasi-similaires à quelques dirhams près de différence.

«Les moutons importés coûteront entre 1500 et 3000 dirhams. Le prix du kilo du mouton local est entre 60 et 70 dirhams. Il coûtera donc entre 1500 et 10.000 dirhams. Les prix dépendront de la race et du poids. Maintenant, chacun pourra se procurer un mouton selon son pouvoir d’achat», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, des sources professionnelles avaient souligné que les moutons coûteront plus chers cette année malgré les mesures prises par le gouvernement. Cette hausse, entre 500 et 1000 dirhams par tête, est due particulièrement à la sécheresse qui a touché le Royaume ces dernières années.

H.M.