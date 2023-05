L’Université Privée de Fès organise la Semaine du Design

L’université privée de Fès annonce la tenue de la Semaine du Design, un événement d’envergure qui se déroulera du lundi 22 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023.

La Semaine du Design mettra en valeur les Arts Décoratifs Marocains (ADM), les Ateliers Al Mogarnas (AM) et présentera des concours passionnants tels que le Concours d’Objets Design (COD), le Concours d’idées Architecturales (CIA), le Concours d’Images Maghrebna (CIM) ainsi que des expositions de peinture (EP) et de sculpture (ES).

Cet événement réunira des designers, des architectes, des artistes et des passionnés du design venant de tout le pays pour célébrer la créativité, l’innovation et le talent marocain. Il offrira une plateforme unique pour présenter les réalisations les plus récentes et les plus inspirantes dans le domaine du design.

Durant cinq jours, le campus de l’UPF se transformera en un lieu d’échanges, de découvertes et de rencontres entre professionnels et amateurs du design. Les participants auront l’occasion d’assister à des conférences animées par des experts renommés, de participer à des ateliers interactifs et de découvrir les œuvres exceptionnelles exposées dans les galeries de l’université.