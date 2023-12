L’Université Privée de Fès : un pôle d’excellence pour la formation continue et l’éducation exécutive

Positionnée comme pionnière de la formation continue, l’Université Privée de Fès (UPF) s’adapte aux défis professionnels changeants grâce à des programmes innovants et sur-mesure. En partenariat avec des institutions de renom, l’université offre une éducation de qualité axée sur l’excellence et l’employabilité immédiate, permettant aux professionnels de rester compétitifs dans un monde en mutation constante.

Dans le monde dynamique d’aujourd’hui, où les défis professionnels évoluent sans cesse, l’Université privée de Fès (UPF) se distingue en tant que pionnière dans le domaine de la formation continue et de l’éducation exécutive. Avec une vision axée sur l’adaptabilité et l’innovation, l’université s’engage à répondre aux besoins en constante évolution des professionnels. Au cœur de son offre, l’UPF propose un MBA en Administration des Entreprises en partenariat avec l’Université de Picardie Jules Verne, offrant ainsi un accès privilégié à une éducation de qualité, reconnue à l’échelle internationale. Ce partenariat renforce la crédibilité des programmes et garantit une formation alignée sur les normes les plus élevées.

Des programmes sur-mesure pour les professionnels

Le pôle de formation continue, fonctionnant comme un département à part entière au sein de l’université, est un pilier central dans la mission de l’institution. Il offre une diversité étendue de programmes conçus pour permettre aux professionnels de rester compétitifs dans un monde en constante mutation. C’est un véritable moteur d’excellence dédié à la croissance professionnelle, mettant l’accent sur l’acquisition de compétences clés et l’adaptabilité aux nouveaux défis du marché.

Dans cette perspective, l’université propose une panoplie de formations au sein de ce pôle. Parmi celles-ci, on trouve des masters spécialisés tels que le marketing digital et la communication, et la data science, ainsi que des licences approfondies en gestion comptable et fiscale, et en administration des affaires. Ces programmes sont soigneusement conçus pour répondre aux exigences variées des professionnels contemporains, mettant l’accent sur une approche holistique de l’apprentissage.

L’UPF comprend les défis uniques auxquels sont confrontés les professionnels d’aujourd’hui. Ainsi, chaque programme est conçu pour intégrer une approche pratique, permettant aux apprenants d’appliquer immédiatement leurs connaissances dans leur environnement professionnel. Les cursus sont élaborés en étroite collaboration avec des experts du secteur, garantissant une pertinence maximale et une préparation efficace aux réalités du monde professionnel.

L’UPF s’adapte aux besoins du marché

L’université reconnaît que l’apprentissage ne se termine jamais. Dans cet esprit, elle se positionne comme un établissement d’enseignement supérieur à l’écoute des besoins changeants du marché. En plus des programmes existants, elle offre la flexibilité nécessaire pour concevoir des formations sur mesure, répondant ainsi aux demandes spécifiques des entreprises et des professionnels. En tant qu’acteur majeur dans le domaine de la formation continue et de l’éducation exécutive, l’Université privée de Fès se distingue par son engagement envers l’excellence académique, la pertinence professionnelle, et l’innovation continue. En offrant une gamme étendue de programmes, en collaborant avec des partenaires de qualité, et en restant à l’écoute des besoins en constante évolution, l’université se positionne comme un catalyseur du développement professionnel dans un monde en perpétuelle mutation, où chaque apprenant peut façonner son parcours académique en fonction de ses aspirations et des défis du monde professionnel moderne.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO