Officiel : la langue anglaise adoptée au collège dès la prochaine rentrée scolaire

Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, a décidé de généraliser l’enseignement de la langue anglaise dans le cycle secondaire à compter de la prochaine rentrée scolaire.

Benmoussa a détaillé, dans une note ministérielle, les détails du plan de généralisation de l’enseignement de l’anglais à partir de la prochaine rentrée scolaire. Le taux de couverture de la langue s’élévera progressivement à partir de la saison prochaine jusqu’à la rentrée scolaire 2025-2026 où il est prévu qu’il atteigne 100%.

Par ailleurs, deux heures seront consacrées hebdomadairement à langue anglaise dans chaque classe. Une délégation sera bientôt créée afin de contrôler la généralisation de l’enseignement de cette langue. Aussi, les établissements d’enseignement seront dotés de bibliothèques, pour renforcer les capacités et les compétences linguistiques des élèves, en plus de fournir aux enseignants et enseignantes les documents et les guides pédagogiques nécessaires à l’enseignement de l’anglais.