Maroc: vers l’installation de caméras de vidéosurveillance sur la voie publique

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé que son Département se dirige vers le renforcement des moyens de lutte contre la criminalité, ainsi que la sanction des contrevenants parmi les usagers de la route et ce, avec l’installation de caméras de surveillance dans les villes du Royaume.

Nos confrères d’Alyoum24, qui ont rapporté cette information, ce mercredi 24 mai, ont ajouté que Laftit, en réponse à une question écrite, à la Chambre des représentants, a précisé que l’élargissement de la surveillance et du contrôle, via ces moyens sophistiqués, jouera un rôle important en ce qui concerne la protection de la sécurité publique.

Ceci, en garantissant la rapidité des interventions des services sécuritaires à l’encontre des actes criminels de vols et d’agressions, ainsi que des actes de vandalisme sur la voie publique et l’assistance en ce qui concerne les enquêtes diligentées afin d’élucider de telles affaires hors-la-loi.

Le ministre a également précisé que ces caméras de vidéosurveillance, installées sur la voie publique, vise aussi la régulation du trafic sur les routes principales, en sus du contrôle des rassemblements lors des rencontres sportives et des mouvements contestataires, a poursuivi Alyoum24.

De même que Abdelouafi Laftit a tenu à souligner que ce plan de renforcement du système de contrôle, via les caméras de vidéosurveillance dans l’espace public, se fera en étroite collaboration avec les autorités locales et les sociétés de développement local, en vue de l’amélioration et de l’élargissement de l’opération de contrôle dans toutes les zones publiques des quatre coins du Royaume.

Larbi Alaoui