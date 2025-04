Fès renforce son réseau de vidéosurveillance

Par LeSiteinfo avec MAP

La ville de Fès s’apprête à renforcer et étendre significativement son système de vidéoprotection grâce à un projet d’envergure piloté par la Société de Développement Local (SDL) Fès Région Aménagement (FRA) avec des investissements de plus de 140 millions de dirhams.

Deux appels d’offres complémentaires ont été lancés, mobilisant un budget global prévisionnel dépassant les 140 millions de dirhams hors taxes (MDH HT), pour couvrir à la fois l’infrastructure de génie civil et la fourniture, ainsi que l’installation et la maintenance des équipements technologiques.

Le premier volet concerne les travaux de génie civil, essentiels pour préparer le terrain au déploiement du système. Doté d’un budget estimé à 42,21 MDH, ce marché vise la réalisation des infrastructures souterraines (tranchées, pose de fourreaux pour fibre optique et électricité) et la construction des massifs supports pour les caméras. Les travaux sont divisés en une tranche ferme (15,3 MDH HT, durée 5 mois) et une tranche conditionnelle (26,9 MDH HT, durée 7 mois).

En complément des travaux d’infrastructure, un second appel d’offres a été lancé pour le « Renforcement et extension du système de vidéoprotection de la ville de Fès ». Ce marché conséquent, dont l’estimation globale des coûts s’élève à 98,01MDH, couvre spécifiquement la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance des équipements technologiques.

D’après les termes de l’appel d’offres, ce marché est structuré en plusieurs phases, à commencer par une tranche ferme dont le budget prévisionnel atteint 45,39 MDH HT. Cette première étape essentielle englobe la fourniture et l’installation initiale des composantes clés du système, telles que la plateforme de gestion vidéo (VMS), les serveurs de stockage et d’analyse, les postes de supervision, les murs d’images (LED/LCD), une gamme variée de caméras (dômes PTZ, lecture de plaques LAPI, reconnaissance faciale, fixes), ainsi que les équipements réseau, le câblage et les aménagements techniques nécessaires.

Le projet prévoit ensuite une première tranche conditionnelle, estimée à 43,62 MDH, qui permettra vraisemblablement une extension future des capacités ou de la couverture géographique du système. Enfin, deux autres tranches conditionnelles, chiffrées chacune à 4,5 MDH, sont également planifiées. D’après les informations contenues dans le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS), ces dernières phases intègrent notamment les prestations de maintenance indispensables pour garantir la pérennité et l’efficacité opérationnelle de l’ensemble du dispositif sur le long terme.

Ce projet global de vidéoprotection s’inscrit dans une stratégie plus large de mise à niveau urbaine de la capitale spirituelle. Il vise à renforcer la sécurité des citoyens et des biens, à optimiser la gestion urbaine et revêt une importance particulière dans le cadre des préparatifs pour l’accueil d’événements sportifs internationaux majeurs, notamment la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et la Coupe du Monde de la FIFA 2030, co-organisée par le Maroc.

S.L.