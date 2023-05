Formation professionnelle : inauguration de l’IFMBP à Casablanca

Nabil Kharroubi, Gouverneur de la Préfecture d’Arrondissements de Sidi Bernoussi, a présidé, le lundi 22 mai 2023 à Casablanca, la cérémonie d’inauguration officielle de l’Institut de Formation aux Métiers de la Boulangerie et de la Pâtisserie (IFMBP).

L’inauguration s’est faite en présence de Carrie Monahan, directrice résidente de Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, de Redouane Arrach, Secrétaire général du Département de l’Agriculture, d’Oussama Hilali, directeur Général Adjoint de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), de Moulay Abdelkader Alaoui, président de la Fédération Nationale de la Minoterie (FNM), de Kamal Rahal Essoulami, président de la Fédération Nationale de la Boulangerie et de la Pâtisserie (FNBP), et de Elhoussine Azaz, président de l’Association Nationale de Valorisation de la Boulangerie et de la Pâtisserie (ANVBP).

L’IFMBP de Casablanca est l’un des 15 établissements de formation professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du Fonds « Charaka », mis en place par l’Agence MCA-Morocco dans le cadre du programme de coopération « Compact II », conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis, représenté par MCC. Le Fonds « Charaka » se veut une contribution à la promotion de l’insertion professionnelle des jeunes, à l’amélioration de la compétitivité des entreprises et à l’adoption de modes de gouvernance concertés avec les professionnels.

Mobilisant un investissement total de près de 38 millions de DH, dont un apport du Fonds « Charaka » à hauteur de 75 %, le projet de création de l’IFMBP de Casablanca est porté par la FNM, en partenariat avec le Département de l’Agriculture et l’ANVBP.

Ce partenariat public privé (PPP) est concrétisé par la création d’une Société Anonyme à conseil d’administration, en l’occurrence l’IFMBP Casablanca S.A., comme organe de gouvernance de cet institut, dont la création s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations royales visant la mise en place d’une nouvelle génération d’EFP impliquant fortement les professionnels.

Ainsi, et en plus des professionnels du secteur, le conseil d’administration de l’IFMBP Casablanca S.A., dont le capital est détenu majoritairement par la FNM, est composé des représentants des ministères en charge de l’Agriculture, des Finances et de la Formation professionnelle.

Une formation solide aux métiers de la boulangerie et de la pâtisserie

Grâce à l’investissement consenti, l’IFMBP, qui a été doté d’équipements technico-pédagogiques d’un montant global de près de 9,3 millions de DH, comprend notamment des ateliers de formation en boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, une salle de formation, une salle de conférence, des locaux pour le stockage des matières premières et produits finis, des locaux administratifs et techniques, un restaurant, une cuisine et diverses dépendances.

L’IFMBP de Casablanca offrira, à terme, une capacité d’accueil de 400 sièges pédagogiques annuellement, dont 160 sièges en formation par alternance (Technicien spécialisé et Technicien) et 240 sièges en formation par apprentissage (Qualification), et ce, dans 6 filières, à savoir Boulangerie Viennoiserie, Pâtissier confiseur Chocolatier Glacier, Gestion de point de vente Boulangerie Pâtisserie, Aide-boulanger, Aide-pâtissier et Vendeur (se).

Ainsi, outre la formation professionnelle initiale, l’IFMBP de Casablanca dispensera des formations qualifiantes ou de requalification au profit des jeunes chercheurs d’emploi et une formation continue et de perfectionnement du personnel des entreprises du secteur, ainsi que tout autre parcours de formation dans les métiers connexes aux métiers visés par l’Institut.

Ces formations de qualité permettront ainsi de répondre aux besoins en compétences des professionnels. À cet effet, l’IFMBP assurera en outre, au profit des entreprises du secteur, des services de conseil, d’assistance et d’appui en matière de diagnostic et d’identification des besoins en formation, d’élaboration de plans de formation et d’assistance technique.

Pour rappel, les 15 projets bénéficiaires du soutien du Fonds « Charaka », totalisant un investissement d’environ 1,1 milliard de DH, portent sur la création de 9 EFP et l’extension, la réhabilitation et/ou la reconversion de 6 EFP existants. Ces projets couvrent les secteurs de l’agriculture & l’agro-industrie, du tourisme, de l’industrie, de l’artisanat, du BTP, du transport, de la logistique et de la santé. Ces EFP, qui assureront la formation de près de 13.000 stagiaires annuellement, sont localisés au niveau de six régions du Royaume, à savoir Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et l’Oriental.