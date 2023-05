Sidi Kacem : La Fondation Banque Populaire rénove deux écoles de la région

Dans la continuité de son engagement solidaire et citoyen pour la promotion de l’éducation et de la culture dans les zones reculées du Royaume, la Fondation Banque Populaire a procédé à la rénovation des écoles Oulad Sultane et Mokhtar Soussi, dans la région de Sidi Kacem. A cette occasion, une cérémonie de commémoration de la fin des travaux a eu lieu le 11 mai 2023 à l’école Oulad Sultan.

Remises à niveau, ces écoles pourront désormais offrir un cadre plus accueillant à plus de 700 élèves ainsi qu’à leurs enseignants.

Cette action intervient dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Fondation Banque Populaire et la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale, du préscolaire et des sports de Sidi Kacem. Elle a porté sur la réhabilitation de toutes les infrastructures vétustes, notamment par la réfection des plafonds, l’étanchéité, la peinture, la rénovation de l’installation électrique ainsi que la réhabilitation des sanitaires et la construction d’un mur de clôture.

Pour rappel, le programme « une succursale Banque Populaire, une école enclavée mise à niveau » vise, à travers une synergie efficace entre la Fondation et les Banques Populaires Régionales, à améliorer les conditions de scolarité et de travail des élèves et des enseignants, avec l’objectif ultime de lutter contre l’abandon scolaire en milieu rural.

A ce jour, celui-ci a concrètement permis de mettre à niveau treize écoles scolarisant plus de 2200 élèves dans les régions de l’Oriental, de Béni Mellal-Khénifra, de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de Marrakech-Safi, de Fès-Meknès, de Souss-Massa et de Rabat-Salé-Kénitra.

Principal pilier de la construction d’une société développée, l’éducation fait partie des axes majeurs autour desquels s’articule l’action de la Fondation Banque Populaire. Cela se manifeste au quotidien à travers des actions d’envergure que la Fondation mène de front en faveur de l’épanouissement des élèves et de l’amélioration de leurs conditions de scolarité. Dans ce registre, nous pouvons citer, en plus du programme « Une succursale Banque Populaire, une école enclavée mise à niveau », l’équipement en connexion internet (wifi et filaire) des Centres de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles du Maroc, ou encore l’équipement en eau chaude des Dour Tolab.