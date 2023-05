Rabat: les cafetiers montent la pression contre la maire (VIDEO)

Les propriétaires de cafés et restaurants de la capitale ont tenu une réunion, mardi 16 mai, au siège de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la Région de Rabat-Salé-Kénitra.

L’ordre du jour de cette réunion a été de discuter et de débattre de la situation des cafetiers et restaurateurs et des préparatifs de la grève qu’il comptent entamer et des types de mouvements contestataires à adopter. Ceci, en protestation énergique à l’encontre de la décision d’imposition que les concernées jugent, à raison, abusive et injuste.

A ce propos, le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés et restaurants au Maroc a déclaré à Le Site info que ladite réunion à débattu des prochains mouvement protestataires, visant à monter la pression d’un cran, que les professionnels du secteur ont l’intention d’organiser. Quant à la date et à la durée de la grève décidée, elles seront ultérieurement fixées, dans les prochains jours, a-t-il ajouté.

Noureddine El Harrak a également réitéré que cette grève fait suite à la dernière décision d’imposition imposée par le Conseil communal de Rabat, concernant l’augmentation exorbitante de la taxe d’exploitation du domaine public, dont le montant, dans certains cas, avoisine les 525 DH.

Notre interlocuteur a également rappelé que les mouvements protestataires prévus, à l’encontre de cette décision d’imposition, a fait aussi suite aux nombreuses correspondances adressées à la maire RNIste de Rabat, Asmaa Rhlalou, ainsi qu’au wali de la Région de Rabat et au ministère de l’Intérieur. Sans que la porte du dialogue ne soit ouverte avec les propriétaires de cafés et de restaurants!

Larbi Alaoui