Casablanca : le nouveau directeur de l’Ecole Hassania démarre ses fonctions

La cérémonie d’installation du nouveau directeur de l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP), Jaouad Boutahar dans ses fonctions s’est déroulée, mercredi au siège de l’EHTP, sous la présidence de M. Nizar Baraka, Ministre de l’Equipement et de l’Eau.

A cette occasion, M. Baraka a félicité le nouveau Directeur pour la confiance placée en lui pour diriger et gérer cet établissement, saluant par la même les efforts déployés par l’ancien Directeur de l’école, M. Najib El Karkouri, durant son mandat à la tête de cette institution, et les réalisations qu’il a accomplies.

D’autre part, le Ministre a évoqué le rôle important joué par l’Ecole Hassania des Travaux Publics, sous la tutelle du Ministère de l’Equipement et de l’Eau, dans la contribution au développement de notre pays dans les domaines vitaux et fondamentaux, à travers la formation des ingénieurs de hautes compétences techniques et managériales, ainsi que le développement et la diversification de ses offres de formation.

Dans ce sens, il a souligné que la création du Centre d’Etudes Doctorales lui a permis de rehausser le niveau de la recherche scientifique dans les domaines liés à ses domaines de spécialisation, relevant que l’Ecole a accumulé une expérience significative dans le domaine de la formation continue, puisqu’elle organise annuellement des programmes divers et variés qui ont permis le renforcement des capacités et la mise à jour des acquis techniques et de gestion des ingénieurs et cadres supérieurs appartenant au secteur privé et public.

L’Ecole est devenue aujourd’hui un établissement public pluridisciplinaire dans les domaines scientifiques et techniques modernes qui a maintenu son rayonnement tout au long de cette période, s’est félicité M. Baraka.

Le ministre a également souligné l’importance du rôle joué par cette école dans la réussite et la concrétisation du nouveau modèle de développement, qui vise à élaborer un projet de transition vers un Maroc prospère et un Maroc des compétences, avec un esprit constructif et responsable, en adéquation avec les évolutions modernes que connaît l’économie nationale et internationale et les transformations technologiques modernes qui font de la réhabilitation de l’humain un facteur essentiel pour renforcer la compétitivité des entreprises marocaines à la lumière de l’ouverture de l’économie de notre pays.

Il a également mis en avant l’importance expérience cumulée par M. Jaouad Boutahar qui a occupé plusieurs postes administratifs au sein du ministère, dont le dernier était le poste de secrétaire général de l’école depuis 2015, ce qui le motive, selon le ministre, à se consacrer à assumer ses fonctions et s’investir pour le rayonnement national et international de l’école.

M. Baraka a également mis l’accent sur l’importance de ce poste de responsabilité et les objectifs visés dans le cadre des orientations stratégiques générales, à savoir l’amélioration et le perfectionnement de la formation de l’ingénieur, le développement de la recherche scientifique et de la formation continue.

Le ministre a également salué les efforts du corps professoral et administratif de l’EHTP et les a invités à aller de l’avant pour le développement de la recherche scientifique afin de relever les différents défis actuels et futurs posés à tous les niveaux qui relèvent de son champ de compétence, tels que ceux liés à l’intelligence artificielle, aux énergies renouvelables, à l’eau, à l’environnement et au climat.

Il a également incité à une plus grande ouverture sur le milieu socioprofessionnel et économique national et international afin d’assurer un flux continu de construction de ponts de communication avec tous les partenaires aux niveaux national, africain et international, conformément aux hautes directives de SM le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, M. Boutahar a exprimé son honneur et ses remerciements et sa gratitude pour la confiance placée en lui en le nommant directeur de l’EHTP, tout en évoquant les grandes lignes de la feuille de route pour les prochaines années, qui découlent entièrement des orientations stratégiques du Ministère de tutelle, afin de réaliser les aspirations de toutes les composantes de cette école.

Il a souligné qu’en travaillant ensemble (enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique, lauréats, et partenaires académiques, sociaux et économiques) avec l’engagement et le soutien habituel du Ministère, l’objectif souhaité sera certainement atteint, en l’occurrence « Faire de l’EHTP, un pôle d’Excellence, en Recherche et en formation d’ingénieurs de haut niveau de technicité, responsables et leaders de demain, capable de mettre leur savoir au service de l’économie et de la société de demain ».

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un doctorat de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de France et titulaire également d’un MBA, M. Jawad Boutahar avait occupé le poste de Directeur adjoint chargé de la formation continue et de la recherche scientifique, puis celui de Secrétaire Général à l’école depuis 2015.

Cette cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses personnalités éminentes et la participation de représentants de la société civile et du secteur privé.