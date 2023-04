Assilah: une tentative de trafic de drogue tombe à l’eau

Par LeSiteinfo avec MAP

La brigade locale de la police judiciaire d’Assilah a ouvert jeudi matin une enquête sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances d’avortement d’une tentative de trafic international de drogue qui s’est soldée par la saisie de 900 kg de chira, a-t-on appris de source sécuritaire.

Cette opération menée en coordination avec les éléments des garde-côtes des Forces Armées Royales, au niveau du littoral d’Assilah, s’est soldée par la saisie de 30 ballots de chira d’un poids total de 900 kgs, précise-t-on de même source.

Les enquêtes et investigations se poursuivent sur le terrain en vue de déterminer les ramifications de cette affaire sur les plans national et international et arrêter l’ensemble des personnes impliquées dans cette activité criminelle.

S.L.