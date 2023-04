Fête du travail: l’augmentation des salaires au cœur des revendications

Il est attendu que la Confédération démocratique du travail organise des mouvements contestataires dans plusieurs villes du Royaume, à l’occasion de la Fête du travail, en protestation contre la cherté exorbitante de la vie.

Ainsi, le Bureau régional de la CDT, à Mohammédia, a appelé à la participation massive lors des manifestations du lundi 1er Mai, en protestation contre l’augmentation des prix de produits alimentaires de base et ceux des carburants.

Dans un communiqué, le Bureau syndical précité a affirmé que ces mouvements contestataires font suite à la fuite en avant du gouvernement, ayant fait fi des engagements pris lors de l’accord du 30 avril 2022 et le non-respect des libertés syndicales. Ceci, en sus de ce qu’on a appelé « l’enfreinte du Code du travail et l’encouragement des actions précaires, à travers le travail temporaire et la préparation d’avortement des acquis de la retraite et l’entrave du droit à la grève ».

Le Bureau régional de la CDT, à Mohammédia, a aussi appelé à mettre fin à la revue à la hausse des prix des produits alimentaires de base en procédant à l’augmentation des salaires et des pensions, aussi bien en ce qui concerne le secteur privé que la fonction publique. Mais également en présentant un soutien solidaire aux franges démunies et en luttant contre les lobbies des spéculateurs infestant les souks et profitant cupidement et impunément des crises socioéconomiques.

L.A.