Rabat: le lycée Descartes au cœur d’une polémique (PHOTO)

Mohamed Ennaji a interpellé l’ambassade de France à Rabat après la décision du lycée Descartes, à Rabat, d’interdire à ses élèves de porter les djellabas.

Sur sa page Facebook, le sociologue a écrit : «Je viens d’apprendre ce matin que le port d’une djellaba (le cas échéant par un garçon) est interdit au lycée Descartes. La djellaba serait, d’après les responsables du lycée, une tenue non civile, autrement dit religieuse. J’ai demandé s’il y avait un texte de loi qui en prohibait le port, on a prétexté confusément le règlement intérieur ! Un « ijtihad cartésien » en quelque sorte au nom duquel, sous prétexte de défendre la laïcité et la lumière, on s’enlise dans la confusion et l’obscurité».

Et d’ajouter : «Je voudrai, si cela est possible, qu’on m’éclaire à ce sujet en confirmant une telle interdiction et ce qui la justifie légalement même dans la loi française. Je rappelle que le Roi de ce pays porte la djellaba non seulement à la mosquée mais aussi lors d’inaugurations».

La décision du lycée a également provoqué la colère indignée de la Toile, où plusieurs internautes ont appelé les responsables à prendre les mesures nécessaires à l’encontre de ceux qui « estiment que la djellaba ne correspond pas au cadre scolaire ».

