Réglementation des médicaments et des vaccins: les clarifications de l’AMMPS

À la suite des informations relayées par certains médias électroniques faisant état d’allégations relatives à une prétendue évaluation ou classification du niveau de maturité du système national de réglementation des médicaments et des vaccins du Royaume du Maroc, selon l’outil mondial d’évaluation (Global Benchmarking Tool – GBT) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé (AMMPS) apporte les clarifications suivantes :

1) Une évaluation non finalisée : aucun résultat officiel à ce stade

Le processus d’évaluation du niveau de maturité du système national de réglementation des médicaments et des vaccins, conformément à l’outil GBT de l’OMS, est toujours en cours et n’a pas encore été finalisé. En conséquence, toute référence à des résultats définitifs ou à une classification officielle demeure prématurée et ne repose sur aucune décision ou publication officielle émanant de l’OMS.

2) Aucun rapport final validé, aucun niveau attribué

À ce jour, aucun rapport final n’a été émis ni validé attribuant au Maroc le niveau de maturité 3 (ML3) ou tout autre niveau. Les informations diffusées à ce sujet ne s’appuient sur aucune donnée institutionnelle fiable et ne reflètent pas l’état réel du processus d’évaluation reconnu au niveau international.

3) Rappel du cadre GBT : un processus technique structuré

L’outil GBT constitue un cadre technique et méthodologique rigoureux, fondé sur des étapes progressives comprenant notamment l’auto-évaluation, l’analyse documentaire, les concertations techniques ainsi que les missions de terrain menées par des experts internationaux, avant toute conclusion officielle. Les résultats de ce processus ne peuvent être anticipés ni confirmés qu’après l’achèvement de l’ensemble des étapes et leur validation finale exclusive par l’OMS.

4) Mission OMS du 8 au 12 décembre 2025

Dans ce cadre, les experts et inspecteurs de l’OMS accompagnant l’AMMPS ont effectué une mission de terrain du 8 au 12 décembre 2025. Cette mission a permis de constater une amélioration tangible et significative des performances du système national de réglementation, sur la base des éléments de preuve objectifs et documentés présentés, ainsi que des progrès réalisés dans plusieurs fonctions réglementaires essentielles, s’inscrivant dans une dynamique continue de réforme et de renforcement institutionnel.

L’AMMPS regrette la circulation, dans certains médias, d’informations et d’appréciations présentées comme des résultats, alors même qu’elles ne s’appuient sur aucune source officielle habilitée et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune coordination institutionnelle avec les instances compétentes. De telles allégations sont susceptibles d ‘induire l’opinion publique en erreur et de porter atteinte aux efforts techniques et institutionnels déployés.

Tout en réaffirmant son engagement total et responsable dans ce processus, l’AMMPS renouvelle son attachement à :

la poursuite du renforcement du système national de réglementation des médicaments et des produits de santé conformément aux meilleures normes et pratiques internationales ;

un partenariat étroit, transparent et structuré avec l’Organisation Mondiale de la Santé ;

une communication institutionnelle rigoureuse et responsable, fondée exclusivement sur des données officielles et dûment validées.

L’Agence Marocaine du Médicament et des Produits de Santé veillera, dès l’achèvement du processus d’évaluation et sa validation finale par l’Organisation Mondiale de la Santé, à communiquer officiellement les résultats à travers ses canaux institutionnels habilités, dans le respect des principes de transparence, de crédibilité et de service de l’intérêt général.