Aïn Harrouda: Lesieur Cristal inaugure sa nouvelle centrale photovoltaïque

Lesieur Cristal annonce l’inauguration officielle de sa nouvelle centrale photovoltaïque au sol installée sur son site industriel d’Aïn Harrouda, un projet développé par Nareva Services. Cette étape marque un progrès décisif dans la stratégie de décarbonation du groupe et confirme son engagement à accélérer la transition énergétique de l’industrie marocaine.

La centrale déployée à Aïn Harrouda d’une capacité de 2 MWc, regroupe 3 254 modules photovoltaïques installés sur une superficie de 1,5 hectare. Elle permet une réduction annuelle d’environ 2 400 tonnes de CO₂ soit l’équivalent de 90 000 arbres plantés chaque année.

Ce projet vient renforcer les efforts déjà déployés par Lesieur Cristal pour améliorer l’efficacité énergétique de l’ensemble de ses implantations industrielles. La feuille de route de Lesieur Cristal initiée en 2020 vise une baisse de 65 % des émissions de CO2 d’ici 2030. La mise en service de cette centrale s’ajoute ainsi à plusieurs initiatives déjà actées, telles que la modernisation des lignes de conditionnement, la transition du PEHD vers le PET et l’installation d’une chaudière biomasse de 15 tonnes par heure permettant à Lesieur Cristal de substituer son énergie thermique par une énergie 100% verte. L’ambition demeure de poursuivre, de manière continue et structurée, l’optimisation énergétique de l’ensemble des procédés.

L’usine d’Aïn Harrouda constitue aujourd’hui un site pilote pour la décarbonation dans l’industrie agroalimentaire. Outre la réduction substantielle de son empreinte carbone, la centrale permettra de diminuer de 12% sa consommation énergétique annuelle grâce à une production directe sur site.

Nareva Services est une filiale du Groupe Nareva, acteur de référence dans la production d’électricité et de la gestion du cycle d’eau. Nareva Services est spécialisée dans la production d’énergie décentralisée.

« L’inauguration de cette centrale photovoltaïque s’inscrit pleinement dans la vision durable portée par Lesieur Cristal. Elle vient renforcer un ensemble d’initiatives structurantes témoignant de notre volonté d’allier responsabilité environnementale, performance industrielle et contribution active à la transition énergétique nationale », affirme Said Dahbani, directeur des opérations industrielles chez Lesieur Cristal.

« Nous sommes fiers de la mise en place et de l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de dernière génération. Ce projet incarne notre engagement commun en faveur de solutions énergétiques innovantes, performantes et respectueuses de l’environnement, au service d’une économie plus verte et plus responsable », déclare Norddine Moukhlisse, Directeur Général de Nareva Services.

En inaugurant cette centrale solaire, Lesieur Cristal réaffirme son ambition de conjuguer performance industrielle et responsabilité environnementale, tout en soutenant les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de souveraineté durable.

Cet engagement s’inscrit pleinement dans notre raison d’être, « Servir la Terre », portée conjointement avec notre actionnaire de référence, Avril. À travers cette démarche, nous poursuivons la mise en œuvre d’actions concrètes visant à réduire durablement notre empreinte carbone et à promouvoir le recours à une énergie intégralement verte.

