M-Wallets : une adoption en plein essor

Le paiement mobile poursuit son ancrage dans les usages marocains, porté par une dynamique soutenue des M-Wallets. Selon le rapport annuel 2024 de Bank Al-Maghrib sur les infrastructures des marchés financiers et la surveillance des moyens de paiement, le marché connaît une accélération notable, tant en nombre de comptes ouverts qu’en volume de transactions.

Cette progression confirme la place centrale du paiement mobile dans la stratégie nationale d’inclusion financière et de digitalisation des paiements. À fin 2024, 21 offres M-Wallets étaient disponibles au Maroc, dont 12 émises par des établissements de paiement.

L’encours global affiche une croissance de 13,7 millions de M-Wallets, contre 10,4 millions un an plus tôt, soit une hausse d’environ 32%. Les établissements de paiement concentrent 73% de cet encours, avec 10 millions de wallets actifs. Les banques, de leur côté, représentent 27% du parc total. Les deux catégories d’acteurs ont enregistré une progression continue : +35% pour les établissements de paiement et +26% pour les banques.

Cette expansion est directement corrélée à l’essor des comptes de paiement, dont le stock a atteint 13,8 millions en 2024, contre 10,3 en 2023. La structure de ces comptes demeure stable : les comptes de niveau 2 restent majoritaires (41%), tandis que les comptes de niveau 3 progressent à 33%, traduisant un recours croissant à des services plus complets. L’usage des M-Wallets suit la même tendance. En 2024, les transactions réalisées via paiement mobile ont atteint 19,7 millions d’opérations, soit plus du double des 9,7 millions de l’année précédente, pour une valeur totale de 3,9 milliards de dirhams.

Cette progression exceptionnelle s’explique en grande partie par le versement des aides sociales directes sur les comptes de paiement. Les établissements de paiement dominent largement l’activité : 93% des transactions en nombre et 86% en valeur proviennent de M-Wallets émis par ces acteurs. Les wallets adossés à des comptes bancaires représentent respectivement 7% et 14% de l’activité. La nature des transactions révèle également des tendances structurantes.

Pour les établissements de paiement, les paiements de factures arrivent largement en tête (65%), suivis des transferts mobile-to-mobile (27%), des paiements commerçants (6%) et des retraits GAB (2%). Pour les wallets bancaires, la structure diffère : factures (53%), transferts (26%), retraits GAB (14%) et paiements commerçants (7%), ces derniers affichant une progression notable.

La répartition en valeur montre enfin deux profils distincts. Les wallets bancaires sont dominés par les transferts (47%) et les retraits GAB (34%), tandis que les établissements de paiement concentrent leur activité sur les factures (57%) et les transferts (35%). À travers ces indicateurs, 2024 marque une nouvelle étape dans la démocratisation du paiement mobile. La montée en puissance des M-Wallets confirme leur rôle stratégique dans la modernisation des usages, l’inclusion financière et la transition vers des paiements plus fluides et accessibles.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO