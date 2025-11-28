Siham Elmejjad : “La fidélité doit devenir une valeur universelle intégrée au paiement”

Siham Elmejjad

Fondatrice de Tookeez

Tookeez veut s’imposer comme l’un des leviers stratégiques de la nouvelle vague d’innovation. Entre fidélisation universelle, interopérabilité et intégration native aux wallets et QR codes, la startup marocaine entend transformer chaque paiement en valeur ajoutée pour les commerçants et les consommateurs, tout en contribuant à un écosystème plus inclusif et plus intelligent.

Avec l’ouverture du marché de l’acquisition et la concurrence accrue dans les paiements électroniques, quelles nouvelles opportunités s’ouvrent, selon vous, pour des solutions comme Tookeez, qui se situent à l’intersection du paiement digital et de la fidélisation ?

L’ouverture du marché de l’acquisition et la montée de la concurrence dans les paiements électroniques créent aujourd’hui un terrain très favorable pour des solutions comme Tookeez. Au-delà du traitement des transactions, les acteurs du paiement veulent proposer de la valeur ajoutée aux marchands, notamment en matière de fidélisation, d’engagement client et de data.

Dans ce contexte, Tookeez se positionne comme un pont naturel entre le paiement digital et la fidélité. En intégrant directement la récompense au moment du paiement, nous transformons chaque transaction en un levier d’engagement instantané. Cela répond à une forte demande des marchands, qui souhaitent simplifier leurs outils tout en renforçant la récurrence et la satisfaction client.

Enfin, l’intensification de la concurrence pousse les acquéreurs, PSP et fintechs à enrichir leurs offres. Ils sont aujourd’hui à la recherche de services différenciants à proposer à leurs portefeuilles marchands. Tookeez, grâce à son modèle plug-and-play, constitue précisément une solution qui leur permet d’élargir leur proposition de valeur et de créer une expérience client plus forte et plus durable.

Les professionnels soulignent l’essor attendu des wallets, des QR codes et des super-apps. Comment Tookeez s’intègre-t-elle dans cette dynamique et quels usages souhaitez-vous démocratiser auprès des commerçants et des consommateurs marocains ?

L’essor des wallets, des QR codes et des super-apps confirme une transformation profonde des usages de paiement au Maroc. Les consommateurs recherchent des expériences plus simples, plus rapides et mieux intégrées, tandis que les commerçants veulent capter davantage de valeur au moment du paiement.

Tookeez s’inscrit pleinement dans cette dynamique en ajoutant une couche de fidélisation universelle directement à ces nouveaux modes de paiement. Notre technologie s’intègre naturellement aux wallets et aux paiements par QR, car elle permet de récompenser instantanément l’utilisateur, quel que soit le canal qu’il choisit. L’objectif est de rendre la fidélité accessible, fluide et automatique, sans que le consommateur ait à multiplier les cartes ou les applications.

Du côté des commerçants, nous souhaitons démocratiser un usage simple : transformer chaque paiement, carte, wallet ou QR, en un levier d’engagement et de récurrence. Pour les consommateurs, nous voulons offrir une expérience cohérente et valorisante : gagner des Tookeez partout, en un geste, et les utiliser facilement dans un écosystème large et inclusif.

L’inclusion financière est présentée comme un des piliers du nouvel écosystème. En quoi le modèle de Tookeez peut-il contribuer à intégrer les populations moins bancarisées dans les paiements digitaux et les programmes de fidélité ?

L’inclusion financière ne repose pas seulement sur l’accès à un compte bancaire : elle dépend aussi de la capacité des citoyens à comprendre, utiliser et tirer de la valeur des services digitaux. Le modèle de Tookeez contribue à cette dynamique parce qu’il rend la fidélité et la valeur générée par les paiements plus simple, universelle et accessible, même pour les populations pas ou peu bancarisées.

D’abord, Tookeez fonctionne à travers les paiements digitaux, quel que soit le moyen utilisé : carte, wallet ou QR. Cela signifie qu’un utilisateur qui adopte un moyen de paiement mobile (souvent la porte d’entrée des publics moins bancarisés) peut automatiquement accumuler et utiliser des récompenses. Il n’a pas besoin de multiplier les cartes de fidélité ou de naviguer dans des programmes complexes : tout se fait automatiquement au moment du paiement.

Ensuite, Tookeez crée une valeur immédiate, visible et concrète. Pour les personnes hésitantes à basculer vers le digital, recevoir une récompense à chaque paiement est un incitatif réel à adopter les nouveaux usages, tout en renforçant leur confiance dans le système. Enfin, du côté des commerçants, Tookeez permet de proposer une forme de fidélité simple, inclusive et uniformisée, accessible même aux petits commerces. Cela encourage les marchands à accepter davantage de paiements digitaux et à embarquer leurs propres clients dans cet écosystème.

Dans ce cadre, le Morocco Fintech Center (MFC) joue un rôle essentiel en structurant un écosystème qui favorise l’innovation, l’inclusion financière et l’adoption des services digitaux. Les initiatives portées par le MFC créent un environnement propice à l’émergence de solutions comme Tookeez, qui viennent enrichir et étendre la valeur offerte aux citoyens et aux commerçants.

La fin du monopole crée un environnement plus ouvert, mais aussi plus exigeant en termes d’interopérabilité, de sécurité et d’expérience utilisateur. Quelles sont les innovations prioritaires que Tookeez développe pour s’adapter à cette nouvelle compétition ?

La fin du monopole ouvre la voie à un paysage plus dynamique, mais aussi plus exigeant. Pour tookeez, cette transition est un terrain naturel d’innovation, parce que notre modèle a été pensé dès le départ comme ouvert, interopérable et centré utilisateur. Nos priorités s’articulent autour de trois axes.

D’abord, une interopérabilité totale à l’échelle de l’écosystème. Nous renforçons notre architecture technologique pour permettre à tookeez de se connecter plus facilement aux environnements bancaires, fintechs, solutions de paiement, applications tierces et outils marchands. L’objectif est que la valeur circule sans friction, du commerce de proximité aux grandes enseignes, des avantages salariés à l’e-commerce. Nous voulons que tookeez soit une unité de valeur réellement universelle, utilisable partout où les Marocains vivent, consomment et interagissent.

Ensuite, une expérience utilisateur simplifiée, plus rapide et plus gratifiante. L’adoption du digital se gagne par la simplicité. Nous travaillons donc sur un wallet plus intelligent, des parcours d’achat épurés, des récompenses visibles en temps réel et des intégrations marchandes plus fluides, que ce soit via QR, POS ou mini-apps. Notre conviction est que si le digital devient plus naturel que le cash, l’utilisateur suit, et l’écosystème bascule. Enfin, une sécurité renforcée comme socle de confiance.

Dans un marché qui s’ouvre, la confiance est une obligation. Nous investissons dans des mécanismes de protection avancés, une plus grande transparence sur la gestion des flux et une gouvernance renforcée autour de la donnée et de la lutte contre la fraude.

À l’horizon de Digital Morocco 2030, le paiement électronique devient un levier de souveraineté numérique. Comment Tookeez envisage-t-elle d’élargir son rôle, notamment en matière de data, de partenariats marchands et d’intégration avec les écosystèmes bancaires et fintechs ?

Cela signifie élargir notre rôle au-delà de la récompense, en contribuant à structurer un écosystème où la valeur, la donnée et les services circulent de manière plus fluide, plus sûre et plus inclusive. Notre première ambition est de rendre la donnée transactionnelle réellement utile.

Aujourd’hui encore, trop peu d’acteurs (en particulier les TPE et PME) disposent des outils nécessaires pour comprendre leurs clients, ajuster leurs offres ou anticiper les tendances. Nous travaillons donc à transformer tookeez en une source d’intelligence simple et exploitable : des insights clairs, accessibles, qui permettent aux commerçants et aux entreprises d’affiner leurs décisions, de mieux engager leurs clients et de renforcer leur compétitivité. Nous poursuivons également une dynamique d’ouverture du réseau marchand, pour que les tookeez soient utilisables dans toujours plus d’univers, retail, restauration, services, e-commerce, avantages salariés, événementiel, mobilité…

Cette expansion repose sur des intégrations plus légères, des modules plug-and-play, et une capacité à accueillir des mini-apps ou services tiers au sein de notre écosystème. L’idée est de permettre à chaque acteur de se brancher facilement sur notre unité de valeur unique et interconnectée. Nous renforçons également notre coopération avec les banques, les fintechs et les institutions publiques. Nous sommes convaincus qu’aucune souveraineté numérique ne se construit dans l’isolement : elle se construit dans l’interopérabilité, dans la transparence des mécanismes et dans la capacité à partager des standards communs. C’est ce qui nous pousse à multiplier les passerelles, à faciliter l’intégration avec les solutions existantes et à accompagner les initiatives nationales structurantes autour du paiement digital.

Au fond, l’évolution de tookeez s’inscrit dans un mouvement plus large : contribuer à un modèle marocain où la donnée éclaire davantage, où la valeur circule mieux et où le digital devient un levier concret d’inclusion, d’efficacité et d’indépendance.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO