Zeekr fait son entrée sur le marché marocain

Zeekr, constructeur chinois de véhicules 100 % électriques haut de gamme, fait son entrée sur le marché marocain. Ce lancement, porté par un partenariat stratégique avec Tractafric Motors Maroc, représente une avancée majeure dans la stratégie d’expansion internationale de la marque, tout en marquant une étape significative pour le développement de la mobilité durable au Royaume.

Fondée en 2021 par le groupe Geely Holding, Zeekr incarne une nouvelle vision du luxe automobile. Plus qu’un constructeur, la marque redéfinit les codes de la mobilité en combinant technologie de pointe, performance, design raffiné et engagement environnemental. Chaque véhicule Zeekr est conçu pour offrir une expérience de conduite intuitive, exaltante et résolument tournée vers l’avenir.

L’arrivée de Zeekr au Maroc se concrétise à travers une collaboration avec Tractafric Motors, acteur de référence dans le secteur automobile sur le continent. Ce partenariat repose sur une volonté commune : répondre aux attentes croissantes des conducteurs marocains en matière de solutions de mobilité premium et responsables. “Le lancement de Zeekr au Maroc symbolise une avancée stratégique majeure pour Tractafric Motors. C’est une marque visionnaire qui combine design raffiné, technologies avancées et performances exceptionnelles,” a déclaré Younes El Aouad, Directeur Général de Tractafric Motors Maroc. Il ajoute : “Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune de soutenir l’innovation durable, en parfaite adéquation avec la stratégie nationale en matière de transition énergétique.”

Tian Jinjun, Directeur Général de Zeekr International pour la région MEA, a exprimé son enthousiasme et sa confiance quant à cette expansion, déclarant : “Notre arrivée au Maroc marque une étape importante dans la stratégie d’expansion de Zeekr au Moyen-Orient. Ce lancement stratégique avec Tractafric Motors souligne notre engagement à introduire des véhicules électriques premium sur de nouveaux marchés. Nous sommes convaincus que ZEEKR deviendra le choix de prédilection des clients marocains exigeants, à la recherche de performances supérieures, d’un design exceptionnel et d’une mobilité électrique haut de gamme.”

L’univers Zeekr s’appuie sur un savoir-faire mondialement reconnu. Sous la direction du designer Stefan Sielaff, les modèles sont imaginés depuis le centre de design de Göteborg, en Suède, réunissant plus de 400 talents issus de 30 nationalités. Ce pôle créatif est un véritable incubateur d’innovation, où la co-création occupe une place centrale.

Côté technique, les modèles Zeekr reposent sur la plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture), une architecture 100 % électrique conçue pour offrir un haut niveau de sécurité, une autonomie optimisée et une expérience de conduite intelligente.

Deux modèles iconiques incarnent la vision de Zeekr au Maroc : Zeekr 001 et Zeekr X. Tous deux traduisent l’équilibre parfait entre design, performance et technologie de pointe, dans un esprit profondément avant-gardiste.

La Zeekr 001, proposée à partir de 665 000 MAD, est un shooting brake premium qui réinterprète l’élégance classique avec un souffle de modernité. Ses lignes fluides, inspirées des coupés sportifs, lui confèrent une silhouette dynamique et une présence incomparable. Véritable concentré de style, d’innovation et de puissance, elle offre une expérience de conduite exceptionnelle, avec une autonomie atteignant jusqu’à 620 km en une seule charge. Avec une capacité de chargement allant jusqu’à 200 kW en DC, elle passe de 10 à 80 % de charge en seulement 30 minutes. La Zeekr 001 est disponible en 3 versions, avec des motorisations allant de 272 à 544 chevaux. Quant aux performances, la motorisation de 544 chevaux, associée à une transmission intégrale, lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, avec une réactivité et une précision remarquables.

La Zeekr X, quant à elle, proposée à partir de 465 000 MAD, s’adresse aux passionnés de mobilité urbaine raffinée. Ce SUV compact 100 % électrique mêle lignes audacieuses et sophistication contemporaine. Pensée pour réinventer les déplacements en ville comme en périphérie, elle affiche une autonomie allant jusqu’à 440 km. Avec une capacité de chargement allant jusqu’à 150 KW en DC, la batterie du Zeekr X se recharge de 10 % à 80 % en 30 minutes, permettant une utilisation ergonomique et agile au quotidien. Déclinée en deux motorisations, respectivement de 272 et de 428 chevaux, la Zeekr X signe également des performances saisissantes, avec une accélération pouvant atteindre les 100km/h en 3,8 secondes pour la motorisation « Flagship » à transmission intégrale.

La Zeekr 7X, qui viendra étoffer la gamme à partir du 3ème trimestre de cette année, incarne une nouvelle vision du SUV familial haut de gamme. Son design élégant et aérodynamique, allié à une technologie de pointe, en fait un modèle à la fois sophistiqué et performant. Pensée pour les longs trajets comme pour le quotidien, elle offre une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 615 km en une seule charge. Avec une capacité de chargement allant jusqu’à 450 KW en DC, elle récupère 80 % d’autonomie en seulement 13 minutes, garantissant une recharge ultra-rapide. Sa motorisation atteignant 645 chevaux, avec une transmission intégrale en version « Performance », lui permet d’atteindre les 100 km/h en seulement 3,8 secondes, assurant un équilibre parfait entre dynamisme et confort.

Chacune de ces créations incarne la promesse Zeekr : une mobilité électrique audacieuse, luxueuse et profondément intelligente.

Zeekr pose ainsi les bases d’une nouvelle ère de la mobilité au Maroc. Une mobilité qui allie audace, durabilité, intelligence et luxe, au service d’une clientèle en quête d’innovation et d’exception.

