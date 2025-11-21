Bourse de Casablanca: le résumé de la journée du 21 novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière du vendredi 21 novembre :

– Le MASI a progressé de 0,51% à 18.205,28 points.

– Le secteur « Pétrole et gaz » (+2,64%) a réalisé la plus forte progression.

– Le secteur « Sylviculture et papier » (-1,74%) a enregistré le plus fort repli.

– Les échanges ont atteint plus de 391,22 millions de dirhams.

– La capitalisation boursière a dépassé 964,35 milliards de dirhams.

– Les meilleures performances ont été signées par Colorado (5,96% à 86,9 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (5,68% à 1.823 DH), Salafin (5,13% à 589,8 DH), Ennakl (4,71% à 57,59 DH) et Cosumar (2,56% à 200 DH). – Les plus fortes baisses ont concerné Maroc Leasing (-5,28% à 341 DH), Maghreb Oxygène (-4,09% à 393 DH), Disty Technologies (-3,94% à 341 DH), AtlantaSanad (-2,74% à 142 DH) et Aluminium du Maroc (-2,24% à 1.790 DH).

