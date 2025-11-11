Erfoud: clôture de la 14ᵉ édition du Salon International des Dattes au Maroc

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 14ᵉ édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES 2025) a clôturé ses portes ce dimanche 2 novembre à Erfoud. Placée sous le thème « Gestion durable des ressources hydriques: Base de développement du palmier dattier et des oasis », cette édition a confirmé l’importance stratégique de l’eau dans la résilience de l’agriculture locale, dans la préservation des écosystèmes oasiens, et dans la durabilité de la filière phoenicicole, pilier économique, social et culturel de ces territoires.

Organisé sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, par l’Association du Salon International des Dattes au Maroc, avec l’appui de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), le salon a réuni responsables institutionnels, opérateurs économiques, professionnels, cooperatives, chercheurs et partenaires internationaux, autour d’une dynamique collective en faveur du développement de la filière et de la durabilité des écosystèmes oasiens.

Une édition marquée par une forte mobilisation

Déployé sur une superficie de 40.000 m², le Salon a réuni plus de 220 exposants marocains et étrangers et a accueilli 94.646 visiteurs. Les échanges commerciaux réalisés par les exposants ont permis de générer un chiffre d’affaires dépassant 38 millions de dirhams.

La participation des Émirats Arabes Unis, partenaire officiel du salon, ainsi que de plusieurs pays producteurs de dattes tels que l’Égypte, la Jordanie, le Mexique, la Turquie, la Palestine et l’Arabie Saoudite, a conféré à cette édition une portée internationale affirmée. Celle-ci a également été enrichie par la présence de pays partenaires tels que la France, l’Espagne, l’Inde et le Sultanat d’Oman, témoignant du renforcement des échanges de savoir-faire, de la coopération et du partenariat au bénéfice de la filière phoenicicole.

La présence du Prix International Khalifa du Palmier Dattier et de l’Innovation Agricole a renforcé le partage d’expertises autour de la sélection variétale, de la valorisation et de l’optimisation hydrique dans la culture du palmier dattier.

Les régions productrices au centre de la valorisation du patrimoine oasien

Le SIDATTES 2025 a rendu hommage aux grands bassins phoenicicoles du Royaume, en mettant en avant leur diversité, leur savoir-faire et leur capacité d’innovation.

La région Drâa-Tafilalet, premier bassin de production national, a illustré son rôle historique dans la culture du palmier dattier et la structuration du modèle oasien marocain. Les régions Souss-Massa, l’Oriental et Guelmim-Oued Noun ont également présenté la richesse de leurs terroirs, la montée en qualité des produits et le dynamisme de leurs coopératives.

L’espace Rahba, véritable cœur économique et culturel du Salon, a permis de promouvoir de manière directe les coopératives et Groupements d’Intérêt Économique, en favorisant une mise en marché fluide et accessible. Il a été enrichi par le pôle Produits du Terroir, dédié à la valorisation des productions locales et des savoir-faire traditionnels des régions oasiennes, offrant ainsi aux exposants une vitrine structurée et un accès élargi aux circuits commerciaux régionaux et nationaux.

Une production prévisionnelle record de dattes

A l’occasion de la tenue du Salon, le Ministère a annoncé une production prévisionnelle de plus de 160.000 tonnes de dattes pour la campagne 2025-2026, soit une hausse de 55% par rapport à la campagne précédente. Il s’agit de la production la plus élevée depuis 2008. Cette performance confirme les avancées majeures réalisées dans le cadre du Plan Maroc Vert puis de la stratégie Génération Green 2020-2030, qui a permis d’étendre la superficie du palmier dattier à près de 70.000 hectares en 2025, dont 60.000 ha dans les oasis traditionnelles et 10.000 ha dans les périmètres d’extension.

Une filière stratégique pour l’économie nationale et la vie des oasis

La filière phoenicicole revêt une importance structurante pour le développement des territoires oasiens. Elle représente une activité agricole, commerciale et culturelle profondément ancrée dans l’identité des populations. Elle génère chaque année un volume économique évalué à près de 2 milliards de dirhams, crée l’équivalent de 3,6 millions de journées de travail et garantit directement ou indirectement les moyens de subsistance de plus de 2 millions de Marocains. Par son rôle protecteur contre la désertification, le palmier dattier façonne également le paysage, préserve les sols et régule les microclimats.

Coopération, innovation et investissement responsable

Le Forum de l’Investissement, organisé par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) en partenariat avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), l’ANDZOA et l’ASIDMA, a mis en avant les les opportunités d’investissement et les perspectives de développement d’un modèle d’investissement durable adapté aux spécificités des oasis.

La convention de partenariat signée entre l’ANDZOA, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et l’Organisation Arabe pour le Développement Agricole (OADA) consolide la place de la recherche scientifique comme levier d’adaptation et de préservation des ressources génétiques oasiennes, tout en soutenant l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

L’édition 2025 a également été marquée par une journée scientifique organisée par l’INRA et l’ANDZOA en partenariat avec la FAO et l’OADA, des démonstrations techniques, des séances de conseil agricole menées par l’ONCA, des rencontres professionnelles, ainsi que la remise de prix aux meilleurs exposants, producteurs et jeunes porteurs de projets.

Une plateforme stratégique au service de l’avenir de la filière et des oasis

Par sa consistance, la richesse des échanges et la qualité des partenariats développés, le SIDATTES s’affirme encore une fois comme une plateforme de référence, dédiée à la valorisation du palmier dattier et au développement durable des oasis, au service de la consolidation de la souveraineté alimentaire du Royaume.