Groupe Al Omrane: la tournée internationale dédiée aux Marocains du Monde se clôture à Turin

Après Bruxelles, Madrid, Amsterdam et Montréal, la tournée internationale du Groupe Al Omrane, dédiée aux Marocains du Monde, se clôture à Turin, du 7 au 9 novembre 2025, marquant ainsi la dernière étape d’une dynamique internationale placée sous le signe de la proximité, du dialogue et de l’engagement.

Initiée en juin dernier, cette tournée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, appelant au renforcement des liens avec les Marocains du Monde et à leur pleine contribution au développement économique et social du Royaume.

Elle s’aligne également sur la stratégie conduite par le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, qui fait de la proximité avec la communauté marocaine à l’étranger un axe prioritaire de sa politique publique.

L’étape de Turin a revêtu une dimension institutionnelle majeure, illustrée par la présence de Monsieur le Consul Général du Royaume du Maroc à Turin, du Président du Groupe Al Omrane,

ainsi que de plusieurs représentants des autorités diplomatiques marocaines en Italie et du tissu associatif, soulignant l’importance stratégique accordée à cet événement.

À l’instar des précédentes escales, l’étape de Turin a également été marquée par l’organisation d’une conférence thématique sous le thème : « Programme d’aide directe au logement : rôle du Groupe Al Omrane dans la mise en œuvre de la politique publique pour la promotion de l’accès au logement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens ».

Cette rencontre a été ponctuée par les interventions de Monsieur le Consul Général du Royaume du Maroc à Turin et de Monsieur le Président du Groupe Al Omrane.

En effet, le Salon Al Omrane Expo Marocains du Monde offre un cadre privilégié pour présenter

en détail les conditions d’accès à la propriété ainsi que les dispositifs mis en place dans le cadre

du programme d’aide directe au logement « Daam Sakane », initié sous la Haute Impulsion Royale et porté par le ministère de tutelle. Ce programme vise à faciliter l’accès à un logement digne, accessible et adapté aux besoins de tous les Marocains, qu’ils résident au Maroc ou à l’étranger.

Pendant trois jours, les visiteurs ont eu l’opportunité d’échanger directement avec les équipes du Groupe Al Omrane, ainsi qu’avec les représentants de l’Ordre National des Notaires du

Maroc et des établissements bancaires partenaires, afin d’obtenir toutes les informations et

conseils nécessaires pour la concrétisation de leurs projets.

Cette diversité d’acteurs institutionnels, professionnels et financiers témoigne de la richesse du dispositif d’accompagnement mis en place par le Groupe, offrant aux visiteurs une information complète et un appui personnalisé sur les volets juridiques, techniques et financiers de leurs projets d’acquisition ou d’investissement au Maroc.

Cette dernière étape vient ainsi couronner une tournée réussie, qui aura permis au Groupe Al Omrane d’affirmer sa vocation stratégique, de valoriser la politique nationale de l’habitat et de matérialiser son engagement en faveur des Marocains du Monde.

Le Groupe Al Omrane entend poursuivre la dynamique initiée à travers sa nouvelle stratégie dédiée aux Marocains du Monde, en consolidant les liens tissés et en renforçant sa présence sur les principaux territoires d’accueil.

Cette continuité s’inscrit dans une approche durable de proximité et d’écoute, visant à étendre

progressivement la portée de ses actions à de nouvelles destinations à forte présence de Marocains du Monde.